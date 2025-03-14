Black Ops 6/Warzone : Clover Craze, les défis et récompenses de l'événement

L'événement « Clover Craze » a débuté sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Retrouvez la liste de tous les défis proposés et les récompenses à récupérer.

Défis et récompenses de l'événement « Clover Craze » de Black Ops 6 et Warzone

Spray Fortune d'Archie Coût → 60 trèfles

Emblème Trésor Coût → 180 trèfles

Porte-Bonheur d'arme Ami Steak Haché Coût → 360 trèfles

Carte de visible Arc-en-Ciel Porte-Bonheur Coût → 600 trèfles

Joker Tapette à mouches (Mode multijoueur) Coût → 1100 trèfles

Jeton Double EXP de Passe de combat (30 min) (Warzone) Coût → 1100 trèfles

Atout Profil Bas (Warzone) Coût → 1800 trèfles

Autocollant d'arme Coup de chance (BO 6 et Warzone) Coût → 1800 trèfles



Plan fusil d'assaut Feuille de trèfle pour AMES 85 (Black Cell)

Plan fusil d'assaut Feuille de trèfle pour AMES 85

Ce mois de mars 2025 marque l'arrivée d'un tout nouvel événement temporaire surainsi que sur le battle royale. Comme à l'accoutumée, ce nouvel événement propose différents défis à accomplir et diverses récompenses à récupérer. D'ailleurs, ci-dessous, vous pouvez retrouverComme pour la plupart des événements,est à durée limitée. Celui-ci a été lancé le 13 mars 2025 et devrait, de ce fait, se terminer aux alentours du 26 mars 2025, d'après les informations partagées en jeu.En ce qui concerne, les joueurs et les joueuses doivent collecter des trèfles, qui peuvent ensuite être échangés contre des récompenses. Pour cela, ces derniers doivent réaliser des éliminations en multijoueur et/ou dans le mode Zombies, ou encore ouvrir des caches de ravitaillement dans. Remarquons en outre que les trèfles à trois feuilles rapportent 1 point, les trèfles à quatre feuilles 5 points et ceux dorés 10 points. Mais, sans plus attendre,Après avoir obtenu ces récompenses de, les joueurs et les joueuses pourront récupérer deux éléments supplémentaires, à savoir :Pour finir, précisons que vous pouvez à tout moment consulter votre progression via l'onglet « Événement » depuis le menu principal. Cela vous permettra de savoir ce qu'il vous reste à obtenir et le nombre de trèfles nécessaires pour cela.En guise de conclusion, rappelons queetsont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.