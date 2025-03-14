Black Ops 6/Warzone : Clover Craze, les défis et récompenses de l'événement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 mars 2025 à 11h52
L'événement « Clover Craze » a débuté sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Retrouvez la liste de tous les défis proposés et les récompenses à récupérer.
Black Ops 6/Warzone : Clover Craze, les défis et récompenses de l'événement
Ce mois de mars 2025 marque l'arrivée d'un tout nouvel événement temporaire sur Call of Duty: Black Ops 6 ainsi que sur le battle royale Warzone : « Clover Craze ». Comme à l'accoutumée, ce nouvel événement propose différents défis à accomplir et diverses récompenses à récupérer. D'ailleurs, ci-dessous, vous pouvez retrouver tous les détails concernant l'événement « Clover Craze », qui est actuellement disponible sur Black Ops 6 et Warzone.

Défis et récompenses de l'événement « Clover Craze » de Black Ops 6 et Warzone

Comme pour la plupart des événements, « Clover Craze » est à durée limitée. Celui-ci a été lancé le 13 mars 2025 et devrait, de ce fait, se terminer aux alentours du 26 mars 2025, d'après les informations partagées en jeu.

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En ce qui concerne l'événement « Clover Craze » de BO 6 et Warzone, les joueurs et les joueuses doivent collecter des trèfles, qui peuvent ensuite être échangés contre des récompenses. Pour cela, ces derniers doivent réaliser des éliminations en multijoueur et/ou dans le mode Zombies, ou encore ouvrir des caches de ravitaillement dans Warzone. Remarquons en outre que les trèfles à trois feuilles rapportent 1 point, les trèfles à quatre feuilles 5 points et ceux dorés 10 points. Mais, sans plus attendre, voici ce que vous pouvez obtenir gratuitement grâce à l'événement « Clover Craze » sur Black Ops 6 et Warzone
  • Spray Fortune d'Archie
    • Coût → 60 trèfles
  • Emblème Trésor
    • Coût → 180 trèfles
  • Porte-Bonheur d'arme Ami Steak Haché
    • Coût → 360 trèfles
  • Carte de visible Arc-en-Ciel Porte-Bonheur
    • Coût → 600 trèfles
  • Joker Tapette à mouches (Mode multijoueur)
    • Coût → 1100 trèfles
  • Jeton Double EXP de Passe de combat (30 min) (Warzone)
    • Coût → 1100 trèfles
  • Atout Profil Bas (Warzone)
    • Coût → 1800 trèfles
  • Autocollant d'arme Coup de chance (BO 6 et Warzone)
    • Coût → 1800 trèfles
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Après avoir obtenu ces récompenses de l'événement « Clover Craze » de BO 6 et Warzone, les joueurs et les joueuses pourront récupérer deux éléments supplémentaires, à savoir : 
  • Plan fusil d'assaut Feuille de trèfle pour AMES 85 (Black Cell)
  • Plan fusil d'assaut Feuille de trèfle pour AMES 85
Pour finir, précisons que vous pouvez à tout moment consulter votre progression via l'onglet « Événement » depuis le menu principal. Cela vous permettra de savoir ce qu'il vous reste à obtenir et le nombre de trèfles nécessaires pour cela.

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En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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