Black Ops 6 : Un week-end Double XP et un essai gratuit de 24 heures en approche

Avec l'arrivée imminente de la saison 3, Call of Duty: Black Ops 6 va proposer un nouveau week-end Double XP ainsi qu'un nouvel essai gratuit de quelques heures.

Un week-end Double XP et un essai gratuit pour Black Ops 6

Double XP, Double Weapon XP, Double Battle Pass XP, and Double Gobblegum Earn Rate will be live in Black Ops 6 and Warzone starting Friday, March 28 at 10am PT for the final weekend of Season 2. pic.twitter.com/26OxoJ3N0G — CharlieIntel (@charlieINTEL) March 25, 2025

Return to Verdansk Checklist 📋



1️⃣ Pre-load Black Ops 6 and Call of Duty: Warzone before Verdansk goes live

2️⃣ Login to Call of Duty: Warzone to unlock the Kilo 141 for free on April 2

3️⃣ 24-Hour Free Black Ops 6 Trial on April 2 with access to Multiplayer & Zombies to level up… pic.twitter.com/X40LUar8iC — Call of Duty (@CallofDuty) March 26, 2025

Comme vous le savez probablement déjà,va très prochainement accueillir sa saison 3. Avant cela, Activision a prévuEn effet, comme indiqué en jeu, et plus précisément dans l'onglet « Événements »,. D'après les informations, celui-ci devrait débuter le vendredi 28 mars 2025, en fin de journée, voire début de soirée (vers 17-18h, certainement).Selon les détails partagés par Charlie Intel, notamment dans une récente publication sur son compte Twitter/X,, qui coïncide avec la fin imminente de la saison 2, permettra aux joueurs et aux joueuses de profiter. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté.Par ailleurs, Activision a annoncé que. Durant cette période, celles et ceux qui le désirent pourront donc essayer le multijoueur et le mode Zombies de, et ce, sans débourser un seul centime.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.