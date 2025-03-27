Black Ops 6 : Un week-end Double XP et un essai gratuit de 24 heures en approche

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 mars 2025 à 15h13
Avec l'arrivée imminente de la saison 3, Call of Duty: Black Ops 6 va proposer un nouveau week-end Double XP ainsi qu'un nouvel essai gratuit de quelques heures.
Black Ops 6 : Un week-end Double XP et un essai gratuit de 24 heures en approche
Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Black Ops 6 va très prochainement accueillir sa saison 3. Avant cela, Activision a prévu un nouveau week-end Double XP ainsi qu'un essai gratuit de 24 h pour son FPS Black Ops 6.

Un week-end Double XP et un essai gratuit pour Black Ops 6

En effet, comme indiqué en jeu, et plus précisément dans l'onglet « Événements », un week-end Double XP va bientôt débuter sur Call of Duty: Black Ops 6. D'après les informations, celui-ci devrait débuter le vendredi 28 mars 2025, en fin de journée, voire début de soirée (vers 17-18h, certainement). 

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Selon les détails partagés par Charlie Intel, notamment dans une récente publication sur son compte Twitter/X, ce nouveau week-end Double XP pour BO 6, qui coïncide avec la fin imminente de la saison 2, permettra aux joueurs et aux joueuses de profiter des bonus suivants : Double XP, Double XP d'armes, Double XP de Passe de combat et un taux d'obtention de GobbleGum doublé. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté.
Par ailleurs, Activision a annoncé que Call of Duty: Black Ops 6 va s'offrir un essai gratuit de 24 heures, qui commence le 2 avril 2025. Durant cette période, celles et ceux qui le désirent pourront donc essayer le multijoueur et le mode Zombies de Black Ops 6, et ce, sans débourser un seul centime.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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