Black Ops 6 : Un week-end Double XP et un essai gratuit de 24 heures en approche
Publié par Clémence Usseglio
le 27 mars 2025 à 15h13
le 27 mars 2025 à 15h13
Avec l'arrivée imminente de la saison 3, Call of Duty: Black Ops 6 va proposer un nouveau week-end Double XP ainsi qu'un nouvel essai gratuit de quelques heures.
Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Black Ops 6 va très prochainement accueillir sa saison 3. Avant cela, Activision a prévu un nouveau week-end Double XP ainsi qu'un essai gratuit de 24 h pour son FPS Black Ops 6.
Selon les détails partagés par Charlie Intel, notamment dans une récente publication sur son compte Twitter/X, ce nouveau week-end Double XP pour BO 6, qui coïncide avec la fin imminente de la saison 2, permettra aux joueurs et aux joueuses de profiter des bonus suivants : Double XP, Double XP d'armes, Double XP de Passe de combat et un taux d'obtention de GobbleGum doublé. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté.
Un week-end Double XP et un essai gratuit pour Black Ops 6En effet, comme indiqué en jeu, et plus précisément dans l'onglet « Événements », un week-end Double XP va bientôt débuter sur Call of Duty: Black Ops 6. D'après les informations, celui-ci devrait débuter le vendredi 28 mars 2025, en fin de journée, voire début de soirée (vers 17-18h, certainement).
Selon les détails partagés par Charlie Intel, notamment dans une récente publication sur son compte Twitter/X, ce nouveau week-end Double XP pour BO 6, qui coïncide avec la fin imminente de la saison 2, permettra aux joueurs et aux joueuses de profiter des bonus suivants : Double XP, Double XP d'armes, Double XP de Passe de combat et un taux d'obtention de GobbleGum doublé. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté.
Par ailleurs, Activision a annoncé que Call of Duty: Black Ops 6 va s'offrir un essai gratuit de 24 heures, qui commence le 2 avril 2025. Durant cette période, celles et ceux qui le désirent pourront donc essayer le multijoueur et le mode Zombies de Black Ops 6, et ce, sans débourser un seul centime.
Double XP, Double Weapon XP, Double Battle Pass XP, and Double Gobblegum Earn Rate will be live in Black Ops 6 and Warzone starting Friday, March 28 at 10am PT for the final weekend of Season 2. pic.twitter.com/26OxoJ3N0G— CharlieIntel (@charlieINTEL) March 25, 2025
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Return to Verdansk Checklist 📋— Call of Duty (@CallofDuty) March 26, 2025
1️⃣ Pre-load Black Ops 6 and Call of Duty: Warzone before Verdansk goes live
2️⃣ Login to Call of Duty: Warzone to unlock the Kilo 141 for free on April 2
3️⃣ 24-Hour Free Black Ops 6 Trial on April 2 with access to Multiplayer & Zombies to level up… pic.twitter.com/X40LUar8iC
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