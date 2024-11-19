Black Ops 6 : Un joueur passe Prestige sans tuer personne

Passer Prestige sans éliminer d'adversaires sur Call of Duty: Black Ops 6, c'est possible. D'ailleurs, un joueur a réussi cet exploit.

Un joueur pacifiste obtient le rang Prestige sans tuer d'ennemis

A determined Call of Duty: Black Ops 6 pacifist has managed to Prestige without killing a single player. https://t.co/EMpdc6JUJe pic.twitter.com/maHiDK2H9Q — IGN (@IGN) November 12, 2024

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Sur, les joueurs et les joueuses doivent effectuer des parties et éliminer un maximum d'adversaires, afin de monter leur niveau et ainsi accéder aux différents rangs Prestige. Toutefois,En effet, l'utilisateur Reddit Pilgore1 a partagé, il y a peu de temps, son exploit sur ledit réseau social. Comme indiqué sur l'image,. D'après les informations partagées par le site IGN, le joueur est parvenu à réaliser cela en jouant, entre autres, les objectifs et en utilisant des équipements spécifiques (dont « Spy Cam » et « Scrambler »).D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Pilgore tente cette approche sur des jeux Call of Duty : « [...] Il a réussi à atteindre le Prestige 15 sur Cold War, 10 sur Vanguard et Modern Warfare 2, et 15 sur Modern Warfare 3 l'année dernière en jouant de cette manière [...] ». C'est, en tout cas, plutôt impressionnant, vous en conviendrez certainement.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le FPS d'Activision est également dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :