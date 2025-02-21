Black Ops 6 : Un jeu plutôt attendu teasé dans l'une des cartes

L'une des cartes de Call of Duty: Black Ops 6 tease un nouveau jeu d'une licence très connue.

Un nouveau jeu teasé dans une carte de Black Ops 6

Looks like a teaser for something related to Tony Hawk's Pro Skater has been found in Black Ops 6's Grind MP map!



Announcement on March 4. 👀 pic.twitter.com/8efl6Qansl — CharlieIntel (@charlieINTEL) February 20, 2025

Comme vous le savez probablement déjà,s'est doté de sa saison 2 Rechargée/Reloaded, le 20 février 2025. Cette nouvelle mi-saison a ajouté plusieurs nouvelles maps. D'ailleurs,En effet, comme reporté par de nombreuses personnes au sein de la communauté et Charlie Intel,. Celle-ci montre la date suivante : « 03.04.25 », qui correspond au 4 mars 2025 en France, en plus d'une icône représentant une personne sur un skateboard.Une telle annonce pour la fameuse série de jeux de skateboard ne serait pas si étonnante, étant donné que Tony Hawk et Activision avaient déclaré, en septembre 2024, préparer « quelque chose » pour les 25 ans de la franchise. De plus, il y a peu de temps, le skateboarder professionnel américain Tyshawn Jones a indiqué, dans une interview, qu'il est « dans un jeu Tony Hawk qui va sortir ». Cependant, pour en avoir le cœur net, il va tout de même falloir patienter encore quelques jours, soit jusqu'au 4 mars prochain.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.