Black Ops 6 : Un jeu plutôt attendu teasé dans l'une des cartes

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 février 2025 à 12h09
L'une des cartes de Call of Duty: Black Ops 6 tease un nouveau jeu d'une licence très connue.
Black Ops 6 : Un jeu plutôt attendu teasé dans l'une des cartes
Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Black Ops 6 s'est doté de sa saison 2 Rechargée/Reloaded, le 20 février 2025. Cette nouvelle mi-saison a ajouté plusieurs nouvelles maps. D'ailleurs, sur l'une des cartes de Call of Duty: Black Ops 6, Activision semble teaser un nouveau jeu.

Un nouveau jeu teasé dans une carte de Black Ops 6

En effet, comme reporté par de nombreuses personnes au sein de la communauté et Charlie Intel, la carte Grind Ooze, qui a été introduite via la saison 2 Rechargée/Reloaded sur Call of Duty: Black Ops 6, dispose d'une affiche particulière sur l'un des murs d'un magasin de skateboards. Celle-ci montre la date suivante : « 03.04.25 », qui correspond au 4 mars 2025 en France, en plus d'une icône représentant une personne sur un skateboard. Autant d'éléments qui semblent teaser un prochain jeu Tony Hawk.
Une telle annonce pour la fameuse série de jeux de skateboard ne serait pas si étonnante, étant donné que Tony Hawk et Activision avaient déclaré, en septembre 2024, préparer « quelque chose » pour les 25 ans de la franchise. De plus, il y a peu de temps, le skateboarder professionnel américain Tyshawn Jones a indiqué, dans une interview, qu'il est « dans un jeu Tony Hawk qui va sortir ». Cependant, pour en avoir le cœur net, il va tout de même falloir patienter encore quelques jours, soit jusqu'au 4 mars prochain.

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En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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