Black Ops 6 : Un jeu plutôt attendu teasé dans l'une des cartes

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Une telle annonce pour la fameuse série de jeux de skateboard ne serait pas si étonnante, étant donné que Tony Hawk et Activision avaient déclaré, en septembre 2024, préparer « quelque chose » pour les 25 ans de la franchise. De plus, il y a peu de temps, le skateboarder professionnel américain Tyshawn Jones a indiqué, dans une interview, qu'il est « dans un jeu Tony Hawk qui va sortir ». Cependant, pour en avoir le cœur net, il va tout de même falloir patienter encore quelques jours, soit jusqu'au 4 mars prochain.
Looks like a teaser for something related to Tony Hawk's Pro Skater has been found in Black Ops 6's Grind MP map!— CharlieIntel (@charlieINTEL) February 20, 2025
Announcement on March 4. 👀 pic.twitter.com/8efl6Qansl
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