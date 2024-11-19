Black Ops 6 Twitch Drops : Comment récupérer gratuitement les récompenses liées à la saison 1 ?

À l'occasion du lancement de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6, la communauté peut récupérer gratuitement diverses récompenses en regardant un stream et, donc, profiter des Twitch Drops.
Afin de célébrer le lancement de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6
ainsi que sur Warzone, Activision organise une nouvelle campagne de Twitch Drops, qui permet aux joueurs et aux joueuses d'obtenir gratuitement quelques récompenses
, à savoir des éléments cosmétiques.
Si vous ne savez pas comment les récupérer ou bien comment les Twitch Drops
fonctionnent sur le nouvel opus de la franchise Call of Duty, sachez que nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet ci-dessous, afin que vous puissiez obtenir les récompenses liées au lancement de la saison 1 sur Black Ops 6 et Warzone
.
Comment obtenir les récompenses/Twitch Drops de la saison 1 de Black Ops 6 et Warzone ?
La procédure à suivre pour pouvoir participer aux Twitch Drops liés à la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone
est, en réalité, très simple et fonctionne à peu près comme tous les autres événements du genre. Cependant, afin que cela soit plus clair et que vous ne perdiez pas trop de temps, voici les étapes à suivre pour récupérer les Twitch Drops liés à la saison 1 de Black Ops 6 et Warzone
:
- Créez un compte Activision, si vous n'en possédez pas déjà un.
- Liez-le à votre compte Battle.net, PSN, Xbox ou bien Steam.
- Liez, par la suite, votre compte Twitch sur le site Call of Duty.
- Regardez des streamers jouer à Black Ops 6 et/ou Warzone pour être éligible aux récompenses.
- Vérifiez que la mention « drops activés » est indiquée sur la chaîne Twitch du streamer en question.
Les récompenses Twitch Drops liées à la saison 1 de BO 6 et Warzone
En ce qui concerne les récompenses prévues, voici ce que vous pouvez récupérer gratuitement en regardant un streamer jouer à Black Ops 6 et/ou Warzone
, jusqu'au 12 décembre 2024 :
- Regarder un stream pendant 1 heure :
- Récompense → Emblème « Deep Dive ».
- Regarder un stream pendant 2 heures :
- Récompense → Carte de visite « Sea Creature ».
- Regarder un stream pendant 3 heures :
- Récompense → Porte-bonheur « Cubical Carp ».
- Regarder un stream pendant 4 heures :
- Récompense → Plan d'arme « Stratagem » (LR 7.62).
Toutes les récompenses sont exclusives à cette campagne de Twitch Drops
, en lien avec le lancement de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
. Cela signifie, dès lors, qu'il sera tout simplement impossible de les récupérer d'une façon ou d'une autre à l'avenir. De ce fait, soyez réactifs si vous souhaitez les récupérer et les ajouter à votre collection d'éléments cosmétiques. Précisons, une nouvelle fois, que ces Twitch Drops
sont disponibles jusqu'au 12 décembre 2024.
Rappelons, pour conclure, que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.
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