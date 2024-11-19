Black Ops 6 Twitch Drops : Comment récupérer gratuitement les récompenses liées à la saison 1 ?

À l'occasion du lancement de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6, la communauté peut récupérer gratuitement diverses récompenses en regardant un stream et, donc, profiter des Twitch Drops.

Comment obtenir les récompenses/Twitch Drops de la saison 1 de Black Ops 6 et Warzone ?

Créez un compte Activision, si vous n'en possédez pas déjà un.

Liez-le à votre compte Battle.net, PSN, Xbox ou bien Steam.

Liez, par la suite, votre compte Twitch sur le site Call of Duty.

Regardez des streamers jouer à Black Ops 6 et/ou Warzone pour être éligible aux récompenses. Vérifiez que la mention « drops activés » est indiquée sur la chaîne Twitch du streamer en question.



Les récompenses Twitch Drops liées à la saison 1 de BO 6 et Warzone

Regarder un stream pendant 1 heure : Récompense → Emblème « Deep Dive ».

Regarder un stream pendant 2 heures : Récompense → Carte de visite « Sea Creature ».

Regarder un stream pendant 3 heures : Récompense → Porte-bonheur « Cubical Carp ».

Regarder un stream pendant 4 heures : Récompense → Plan d'arme « Stratagem » (LR 7.62).



Afin de célébrer le lancement de la saison 1 surainsi que sur Warzone, Activision organise une nouvelle campagne de, à savoir des éléments cosmétiques.Si vous ne savez pas comment les récupérer ou bien commentfonctionnent sur le nouvel opus de la franchise Call of Duty, sachez queLa procédure à suivre pour pouvoir participer auxest, en réalité, très simple et fonctionne à peu près comme tous les autres événements du genre. Cependant, afin que cela soit plus clair et que vous ne perdiez pas trop de temps,En ce qui concerne, jusqu'au 12 décembre 2024 :Toutes les récompenses sont exclusives à cette campagne de, en lien avec le lancement de la saison 1 suret. Cela signifie, dès lors, qu'il sera tout simplement impossible de les récupérer d'une façon ou d'une autre à l'avenir. De ce fait, soyez réactifs si vous souhaitez les récupérer et les ajouter à votre collection d'éléments cosmétiques. Précisons, une nouvelle fois, que cessont disponibles jusqu'au 12 décembre 2024.Rappelons, pour conclure, queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.