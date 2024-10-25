Black Ops 6 settings : Quels réglages faire pour optimiser les performances et FPS ?

De nombreux joueurs cherchent à optimiser leurs performances et le gameplay sur Black Ops 6. Nous vous donnons donc quelques conseils à appliquer sur les paramètres du FPS, sur PC et console.

Black Ops 6, les meilleurs settings et paramètres

Affichage

Mode d'affichage → Plein écran exclusif

→ Plein écran exclusif Écran d'affichage → Celui sur lequel vous souhaitez jouer

→ Celui sur lequel vous souhaitez jouer Taux de rafraichissement → Utiliser celui de votre écran

→ Utiliser celui de votre écran Résolution → Utiliser la résolution recommandée (celle de l'écran)

→ Utiliser la résolution recommandée (celle de l'écran) Ratio d'aspect → Automatique

Durabilité

Préconfiguration du mode Éco → Personnalisé

→ Personnalisé Synchronisation verticale → À activer, le % en fonction de vos performances en jeu

→ À activer, le % en fonction de vos performances en jeu Synchronisation verticale menus → Sans

→ Sans Limite d'images par seconde personnalisée → Personnalisé Limiter au maximum à la fréquence de votre moniteur

→ Personnalisé Réduire le rendu dans les menus → Optimale

→ Optimale Rendu du menu pause → Sans

→ Sans Réduire la qualité en cas d'inactivité → Selon vos préférences





Qualité générale

Préconfiguration graphique → Recommandé (vous pouvez l'ajuster selon votre machine)

→ Recommandé (vous pouvez l'ajuster selon votre machine) Résolution dynamique → Sans

Mise à l'échelle/Amélioration de la netteté → Mise à l'échelle des images NVIDIA ou FidelityFX CAS Dans le deuxième cas, régler la valeur entre 80 et 90.

→ Mise à l'échelle des images NVIDIA ou FidelityFX CAS Génération d'images NVIDIA DLSS → Avec

→ Avec Quantité de VRAM Cible → laisser par défaut

→ laisser par défaut Variabilité des ombres → Sabs

Détails et textures

Résolution des textures → À régler selon la puissance de votre PC, plus la valeur est faible, plus vous aurez de FPS

→ À régler selon la puissance de votre PC, plus la valeur est faible, plus vous aurez de FPS Filtrage Anisotrope → Faible

→ Faible Profondeur de champ → Avec

→ Avec Qualité des détails → Faible

→ Faible Résolution des particules → Faible

→ Faible Impact de balles → Avec

→ Avec Effets persistants → Avec

→ Avec Qualité des shaders → Faible

→ Faible Affichage de texture à la demande → Optimisé

Ombres et lumières

Qualité des ombres → Très basse

→ Très basse Ombres à l'écran → Sans

→ Sans Occlusion ambiante → Faible

→ Faible Réflexion de la lumière → Normale

→ Normale Qualité des reflets statiques → Faible

Environnement

Détail du terrain → Proche

→ Proche Qualité volumétrique → Faible

→ Faible Qualité physique reportée → Faible

→ Faible Volumes grille météorologique → Faible

→ Faible Qualité de l'eau → Sans







Vue

est un FPS compétitif. C'est donc sans surprise que les joueurs cherchent à être les meilleurs, quel que soit le mode de jeu. Mais pour être plus performant, comme souvent, des modifications sont obligatoires dans. Que ce soit au niveau du gameplay pur ou des visuels, certaines modifications peuvent avoir un réel impact en partie pour améliorer vos performances. Nous vous donnons donc quelques conseils et explications surpour avoir uneen jeu.Bien évidemment, comme toujours, certains changements diffèrent selon le ressenti, mais aussi votre machine. Si vous êtes doté d'un ordinateur assez récent et puissant, vous aurez moins de changements à faire qu'une personne ayant un ordinateur datant de plusieurs années.Rendez-vous dans les, donc, et allez dans l'onglet « Graphismes ». Là, vous allez pouvoir régler différentes choses plus ou moins importantes. Si vous ne savez pas quels settings choisir, voici les paramètres à appliquer, dans l'idéal, pour. Les images correspondent à nos réglages en fonction de l'ordinateur en notre possession.Ici, cela reste à l'appréciation de chacun même si certaines options doivent être désactivées pour une meilleure immersion. Vous pouvez voir comment nous avons régler ces paramètres sur l'image ci-dessous.Naturellement, chacun possède un ressenti différent, et il se peut que ces paramètres ne vous conviennent pas. N'hésitez pas à modifier par vous-même pour trouver le juste milieu entre performance de la machine et confort de jeu. Vous pouvez, de toute façon, remettre les paramètres par défaut à tout moment, en cliquant sur l'onglet en bas de l'écran.