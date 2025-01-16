Black Ops 6 révèle sa nouvelle carte pour le mode Zombies, The Tomb, avec une date

Activision et Treyarch ont, récemment, dévoilé la prochaine carte à venir sur le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6 et ont partagé sa date de sortie.

La carte The Tomb arrive bientôt dans le mode Zombies de Black Ops 6

Date de sortie de la carte The Tomb dans le mode Zombies de Black Ops 6

Welcome to the first glimpse of the neolithic temple that waits within The Tomb... prepare for the next #BlackOps6 Zombies map on January 28. pic.twitter.com/86UT959Sbi — Call of Duty (@CallofDuty) January 15, 2025

De premiers détails sur la carte The Tomb, à venir dans le mode Zombies de BO 6

Construites sur les vestiges d'anciennes sépultures dont les origines remonteraient à 2500 ans avant notre ère, ces catacombes sont restées intactes pendant des siècles jusqu'au début des années 1900... et ce qui s'y cache pourrait être plus profond que quiconque ne l'aurait jamais imaginé.

Célébrant le « 115 Day » avec leur communauté, Activision et Treyarch ont profité de l'occasion pour annoncer queEffectivement, via un article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de Treyarch, nous apprenons queTreyarch et Activision ont décrit la map' « The Tomb », qui est la prochaine destination de Grey, Carver et Maya (après la Citadelle des Morts, donc) comme ceci :D'après les informations partagées,, devrait offrir « une expérience similaire à Liberty Falls », notamment en raison de ses espaces restreints et sa forte rejouabilité. Sur cette map', les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à découvrir de nombreux Easter Eggs et pourront, également, mettre la main sur une arme miracle réimaginée, « inspirée de notre passé ».Pour le moment, Activision et Treyarch n'ont pas dévoilé de plus amples détails concernant. Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet lorsque les équipes auront révélé entièrement le contenu de la saison 2, qui sera lancée à la fin du mois de janvier 2025.Rendez-vous donc le 28 janvier 2025 pour découvrir. Pour rappel, le dernier opus de la licence Call of Duty est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.