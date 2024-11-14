Black Ops 6 : MàJ Saison 1 du 14 novembre 2024, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour lançant la saison 1, et déployée le 14 novembre 2024, sur Call of Duty: Black Ops 6.

Patch notes de la saison 1, MàJ du 14 novembre 2024 de Black Ops 6 Nouveautés Cartes (multijoueur) Hideout (6v6)

Heirloom (6v6, 2v2)

Extraction (6v6) Modes (multijoueur) Ransack Dans Ransack, vous pillez des lingots d'or dans des caisses placées dans la zone des opérations sur des cartes en 6v6. Une fois votre butin récupéré, ramenez-le dans la réserve de votre équipe.

Nouvelles armes (multijoueur et Zombies) Krig C - Fusil d'assaut Via le Passe de combat.

Saug - SMG Via le Passe de combat.

Nouvel accessoire (multijoueur et Zombies) 12 Gauge Dragon's Breath Via le Passe de combat.

Nouveau Perk (multijoueur) Shadow - Strategist Indétectable aux pièges et mines de l'ennemi.

Nouveau Scorestreak (multijoueur et Zombies) Hand Cannon Disponible en tant que récompense d'événement dans la fenêtre de sortie de la saison, qui permet aux joueurs d'équiper une arme de poing extrêmement puissante pendant une durée limitée. Accessible dans le mode Zombies via la table d'artisanat.

Nouveaux Opérateurs (multijoueur et Zombies) Goliath BlackCell - Rogue Black Ops.

Sevati "Sev" Dumas Passe de combat - Rogue Black Ops.

Competitor CDL Home et Away Operators. Nouveau contenu pour le mode Zombies Mode Dirigé

Cartes : Liberty Falls et Terminus. Pour les joueurs qui souhaitent assister à l'histoire du Zombies en étant guidés dans la réalisation des objectifs des quêtes principales de Liberty Falls et Terminus, le mode Dirigé est disponible dès le lancement. Le Mode Dirigé offre une assistance directe pour compléter la quête principale avec des objectifs listés à l'écran. Le nombre de tours est limité en fonction de certains étapes de la progression de la quête principale, avec un maximum de 15 manches.

Global L'Armurerie L'Armurerie sera disponible sur Black Ops 6 via la Saison 1 Reloaded/Rechargée lorsque le contenu post-événement pourra être débloqué. Campagne Performance Amélioration des animations des séquences d'introduction des missions. Corrections Mise à jour du texte pour un certain nombre de localisation linguistiques.

Correction de divers problèmes qui provoquaient de rares plantages du jeu.

Correction d'une erreur de mémoire qui obligeait les joueurs à redémarrer leur jeu.

Correction de problèmes de fidélité visuelle quant aux effets d'eau.

Correction d'un problème qui activer par défaut le paramètre « Contraste élevé ».

Correction d'un problème qui causait l'apparition d'un avertissement de dépassement de limités lors de la navigation dans une mission.

Correction d'un problème lié au décès prématuré de Gladney, qui empêchait les joueurs de terminer une mission. Multijoueur Cartes Lowtown : Correction d'un problème causant le scintillement de l'eau pour certains joueurs.

Protocol : Correction d'un problème causant le scintillement de l'eau pour certains joueurs. Ajustement du site de bombardement A S&D afin d'empêcher la ligne de vue de l'artillerie située au-dessus.

Red Card : Correction d'un problème où les joueurs pouvaient sortir de l'espace de jeu prévu.

Vault : Ajustement du site de bombardement A S&D afin de réduire la ligne de vue depuis la zone de départ.

Spawns Mise à jour de la logique de spawn sur plusieurs cartes afin de réduire les chances d'apparaître à proximité des ennemis.

Ajustement des spawns de départ sur la carte Subsonic pour éviter d'endommager l'équipe adversaire au début du match. Modes Correction d'un problème sur plusieurs cartes où les zones Hardpoint pouvaient être capturées en dehors des limites prévues.

Correction d'un problème où des icônes incorrectes pouvaient s'afficher sur l'icône de verrouillage du point Hardpoint suivant.

Correction d'un problème où la bombe de Recherche & Destruction ne pouvaient pas être récupérée si elle était déposée sur un véhicule détruit.

Correction d'un problème où la ligne « Time is almost up » était jouée trop fréquemment dans Gunfight. Playlists Ajout de Nuketown, Extraction et Hideout au pool de cartes « Core ».

Ajout de Heirloom au pool de cartes de Face Off. Chat du jeu Correction d'un problème où certains joueurs ne pouvaient pas s'entendre pendant l'entracte (entre les rounds) et dans le chat vocal d'après-match. Armes Ajustement du mouvement de l'arme lors des déplacements et des changements de position afin d'améliorer la sensation de visée et le centrage (en particulier avec les optiques).

L'état « Hold Breath focus » est désormais maintenu pendant le tir, le cas échéant. Équilibrages



Fusils d'assaut XM4

Portée des dégâts maximum Avant : 21 (0 - 16,5 m) - Après : 23 ↑ (0 - 16,5 m) Portée des dégâts moyens Avant : 20 (16,6 - 40,6 m) - Après : 22 ↑ (16,6 - 40,6 m) Portée des dégâts minimum Avant : 17 (> 40,6 m) - Après : 19 ↑ (> 40,6 m) Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,3 à 1,15 Ajustements de l'accessoire CHF Barrel : Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,42 à 1,25

AMES 85

Portée des dégâts maximum Avant : 21 (0 - 50,8 m) - Après : 23 ↑ (0 - 50,8 m) Portée des dégâts minimum Avant : 17 (> 50,8 m) - Après : 19 ↑ (> 50,8 m) Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,25 à 1,12 Ajustements de l'accessoire CHF Barrel : Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,4 à 1,25

GPR 91 Portée des dégâts maximum Avant : 21 (0 - 19,1 m) - Après : 23 ↑ (0 - 19,1 m) Portée des dégâts moyens Avant : 20 (19,1 - 45,7 m) - Après : 22 ↑ (19,1 - 45,7 m) Portée des dégâts minimum Avant : 17 (> 45,7 m) - Après : 19 ↑ (> 45,7 m) Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,3 à 1,1s Temps de tir après sprint amélioré de 165 ms à 160 ms Temps de tir après sprint tactique amélioré de 275 ms à 270 ms Temps de tir après glissade amélioré de 0,37 s à 0,33 s Temps de tir après plongée amélioré de 0,45 s à 0,42 s Ajustements de l'accessoire CHF Barrel : Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,4 à 1,2

Goblin Mk2 Toutes les vitesses de déplacement augmentées de 0,01 m/s Temps de tir après sprint amélioré de 180 ms à 175 ms Temps de tir après sprint tactique amélioré de 290 ms à 285 ms

Mitraillettes Kompakt 92 Le Kompakt 92 peut désormais éliminer avec une seule balle dans la tête en mode Hardcore à sa portée de dégâts maximum. Le nombre de balles pour éliminer à la portée de dégâts minimum n'a pas changé, mais les tirs à la tête seront désormais bien plus efficaces à cette portée. Portée des dégâts maximum Avant : 20 (0 - 11,4 m) - Après : 20 (0 - 11,4 m) Portée des dégâts moyens 1 Avant : 17 (11,4 - 15,2 m) - Après : 17 (11,4 - 15,2 m) Portée des dégâts moyens 2 Avant : 13 (15,3 - 26,7 m) - Après : 13 (15,3 - 26,7 m) Portée des dégâts minimum Avant : 11 (> 26,7 m) - Après : 10 ↓ (> 26,7 m) Multiplicateur de tir à la tête amélioré de 1,05 à 1,1

Fusils à pompe Marine SP Ajustements des dégâts (cartouches 12 Gauge Slug) : Portée des dégâts maximum Avant : 92 (0 - 9,7 m) - Après : 102 ↑ (0 - 2 m) ↓ Portée des dégâts moyens 1 Avant : 84 (9,8 - 15,2 m) - Après : 96 ↑ (2,1 - 12,7 m) ↓ Portée des dégâts moyens 2 Avant : 60 (15,3 - 18,2 m) - Après : 70 ↑ (12,8 - 25,4 m) ↑ Portée des dégâts moyens 3 Avant : 49 (18,3 - 20,7 m) - Après : 50 ↑ (25,5 - 33 m) ↑ Portée des dégâts minimum Avant : 45 (> 20,7 m) - Après : 45 (> 33 m) ↑ Ajustements supplémentaires pour les cartouches 12 Gauge Slug : Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1 à 1,5. Multiplicateurs pour le torse supérieur et le haut du bras augmentés de 1 à 1,1. Augmente maintenant la dispersion en tir au jugé de 15 %.

ASG-89 Ajustements des dégâts (cartouches 12 Gauge Slug) Portée des dégâts maximum Avant : 92 (0 - 3,8 m) - Après : 102 ↑ (0 - 1,3 m) ↓ Portée des dégâts moyens 1 Avant : 84 (3,9 - 5,3 m) - Après : 70 ↓ (1,4 - 15,2 m) ↑ Portée des dégâts moyens 2 Avant : 49 (5,4 - 12,1 m) - Après : 50 ↑ (15,3 - 21,6 m) ↑ Portée des dégâts moyens 3 Avant : 33 (12,2 - 19,1 m) - Après : 40 ↑ (21,7 - 29,2 m) ↑ Portée des dégâts minimum Avant : 24 (> 19,1 m) - Après : 30 ↑ (> 29,2 m) ↑ Ajustements supplémentaires pour les cartouches 12 Gauge Slug ; Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1 à 1,5. Multiplicateurs pour le torse supérieur et le haut du bras augmentés de 1 à 1,1. Augmente maintenant la dispersion en tir au jugé de 20 %.

Fusils tactiques Swat 5.56 Vitesse de visée améliorée de 340 ms à 315 ms. Sprint pour tirer amélioré de 215 ms à 205 ms. Sprint tactique pour tirer amélioré de 325 ms à 315 ms. Ajustements de l'accessoire "Rapid Fire" Pénalité de recul du coup de feu augmentée de 25 % à 30 %. Pénalité de recul vertical augmentée de 25 % à 30 %. Pénalité de recul horizontal augmentée de 25 % à 30 %.

AEK-973 Sprint pour tirer augmenté de 205 ms à 215 ms. Sprint tactique pour tirer augmenté de 315 ms à 325 ms. Ajustements de l'accessoire "Rapid Fire" Bénéfice de cadence de tir réduit de 10 % à 5 %. Délai entre les rafales augmenté de 115 ms à 295 ms. Pénalité de recul du coup de feu augmentée de 25 % à 50 %. Pénalité de recul vertical augmentée de 20 % à 50 %. Pénalité de recul horizontal augmentée de 25 % à 50 %.

Fusils de précision LW3A1 Frostline Vitesse de visée améliorée de 550 ms à 535 ms. Sprint pour tirer amélioré de 300 ms à 290 ms. Sprint tactique pour tirer amélioré de 450 ms à 430 ms. Oscillation en visée réduite de 10 %.

SVD Délai introduit après le tir avant de pouvoir enchaîner un nouveau tir, empêchant les tirs accidentels. Sprint pour tirer amélioré de 310 ms à 300 ms. Sprint tactique pour tirer amélioré de 460 ms à 450 ms.

LR 7.62 Sprint tactique pour tirer amélioré de 470 ms à 460 ms.

Gunsmith Diverses mises à jour des descriptions d'armes.

Correction d'un problème qui entraînait parfois l'équipement d'autocollants dans le mauvais emplacement ou l'équipement incorrect d'un grand autocollant. Perks Légère réduction du volume des pas de ninja. De plus, nous avons légèrement réduit le volume des pas par défaut.

Correction d'un problème qui empêchait le réapprovisionnement de l'équipement avec le « Scavenger Perk ». Scorestreaks Archangel Correction d'un problème où la roquette explosait parfois immédiatement lorsqu'elle était tirée près d'un mur.

Rangs et Prestige Ajout du « Prestige Master » Hub qui montre la progression du joueur jusqu'au maître de prestige et toutes les récompenses liées.

Correction d'un problème où les récompenses de fond d'écran de prestige ne s'affichaient pas correctement.

Les récompenses de prestige affichent à présent des noms, des descriptions et d'autres informations. Défis Correction d'un problème où certains défis quotidiens n'étaient pas suivis correctement. Mise à jour des mouvements Correction d'un problème à cause duquel le joueur était ralenti lorsqu'on lui tirait dessus pendant qu'il se déplaçait. Théâtre Ajout d'enregistrements de Nuketown et matchs privés.

Correction de divers problèmes de stabilité lors de la visualisation des matchs. Graphiques Correction d'un problème où certains effets d'armes persistaient sur le personnage après avoir changé d'arme. Stabilité De nombreuses corrections de stabilité ont été ajoutées. Zombies Cartes Terminus Correction d'un problème lié à la progression de désarmoçage.

Correction d'un problème lié au fait d'entrer dans un Kazimir après avoir terminé la quête principale téléportait le joueur vers l'arène de boss.

Correction d'un problème où entrait dans une partie sauvegardée, après avoir débloqué la machine Pack-A-Punch, pouvait provoquer des collisions incohérentes avec certaines portes.

Correction d'un problème lié à la connexion des deux « Node Connectors », au cours de la quête principale, qui pouvait provoquer le chevauchement des lignes vocales.

Changement de l'emplacement de la boîte de munitions sur « Seaside Path ». Liberty Falls Correction d'un problème où Blanchard pouvaient ne pas être présent durant certains dialogues. Ajustements pour les armes Fusils d'assaut : AMES 85 Dégâts par balle passe de 23 à 26 Multiplicateur Crit. passe de 4,23x à 4,51x Dégât Crit. passe de 97 à 117 AK-74 Dégât par balle passe de 27 à 31,6 Dégâts Crit. passe de 130 à 153 AS Val Dégât par balle passe de 20 à 23 Multiplicateur Crit. passe de 5,55x à 5,35x Dégât Crit. passe de 111 à 123 Model L Dégât par balle passe de 27 à 30,5 Multiplicateur Crit. passe de 4,25x à 4,65x Dégât Crit. passe de 114 à 141 XM4 Dégât par balle passe de 23 à 25 Dégât Crit. passe de 106 à 116 GPR-91 Dégât par balle passe de 23 à 34,5 Multiplicateur Crit. passe de 4,6x à 3,75x Dégât Crit. passe de 105 à 129

Lanceur : HE-1 Augmentation des munitions de 5 à 11 Ajustements concernant le rayon d'explosion Ajustement concernant les dégâts d'explosion

Corrections Correction d'un problèmes où les camos n'étaient pas appliqués en Zombies.

Fermeture d'un exploit qui permettait aux joueurs d'avoir 3 armes.

En ce jeudi 14 novembre 2024,se dote de, qui est introduite sur le FPS d'Activision via. Ce nouveau patch pour, qui pèse un peu plus de 40 Go sur PS5, ajoute plusieurs nouveaux éléments, dont des armes, des Opérateurs et un Passe de combat.D'ailleurs, si vous souhaitez prendre connaissance du, qui arrive ce 14 novembre, sachez que vous pouvez le retrouver traduit en français dans ce qui suit.