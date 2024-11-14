Black Ops 6 : MàJ Saison 1 du 14 novembre 2024, patch notes et détails

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Patch notes de la saison 1, MàJ du 14 novembre 2024 de Black Ops 6
Nouveautés
Cartes (multijoueur)
- Hideout (6v6)
- Heirloom (6v6, 2v2)
- Extraction (6v6)
Modes (multijoueur)
- Ransack
- Dans Ransack, vous pillez des lingots d'or dans des caisses placées dans la zone des opérations sur des cartes en 6v6. Une fois votre butin récupéré, ramenez-le dans la réserve de votre équipe.
Nouvelles armes (multijoueur et Zombies)
- Krig C - Fusil d'assaut
- Via le Passe de combat.
- Saug - SMG
- Via le Passe de combat.
Nouvel accessoire (multijoueur et Zombies)
- 12 Gauge Dragon's Breath
- Via le Passe de combat.
Nouveau Perk (multijoueur)
- Shadow - Strategist
- Indétectable aux pièges et mines de l'ennemi.
Nouveau Scorestreak (multijoueur et Zombies)
- Hand Cannon
- Disponible en tant que récompense d'événement dans la fenêtre de sortie de la saison, qui permet aux joueurs d'équiper une arme de poing extrêmement puissante pendant une durée limitée.
- Accessible dans le mode Zombies via la table d'artisanat.
Nouveaux Opérateurs (multijoueur et Zombies)
- Goliath
- BlackCell - Rogue Black Ops.
- Sevati "Sev" Dumas
- Passe de combat - Rogue Black Ops.
- Competitor CDL Home et Away Operators.
Nouveau contenu pour le mode Zombies
- Mode Dirigé
- Cartes : Liberty Falls et Terminus.
- Pour les joueurs qui souhaitent assister à l'histoire du Zombies en étant guidés dans la réalisation des objectifs des quêtes principales de Liberty Falls et Terminus, le mode Dirigé est disponible dès le lancement.
- Le Mode Dirigé offre une assistance directe pour compléter la quête principale avec des objectifs listés à l'écran.
- Le nombre de tours est limité en fonction de certains étapes de la progression de la quête principale, avec un maximum de 15 manches.
Global
L'Armurerie
- L'Armurerie sera disponible sur Black Ops 6 via la Saison 1 Reloaded/Rechargée lorsque le contenu post-événement pourra être débloqué.
Campagne
Performance
- Amélioration des animations des séquences d'introduction des missions.
Corrections
- Mise à jour du texte pour un certain nombre de localisation linguistiques.
- Correction de divers problèmes qui provoquaient de rares plantages du jeu.
- Correction d'une erreur de mémoire qui obligeait les joueurs à redémarrer leur jeu.
- Correction de problèmes de fidélité visuelle quant aux effets d'eau.
- Correction d'un problème qui activer par défaut le paramètre « Contraste élevé ».
- Correction d'un problème qui causait l'apparition d'un avertissement de dépassement de limités lors de la navigation dans une mission.
- Correction d'un problème lié au décès prématuré de Gladney, qui empêchait les joueurs de terminer une mission.
Multijoueur
Cartes
- Lowtown :
- Correction d'un problème causant le scintillement de l'eau pour certains joueurs.
- Protocol :
- Correction d'un problème causant le scintillement de l'eau pour certains joueurs.
- Ajustement du site de bombardement A S&D afin d'empêcher la ligne de vue de l'artillerie située au-dessus.
- Red Card :
- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient sortir de l'espace de jeu prévu.
- Vault :
- Ajustement du site de bombardement A S&D afin de réduire la ligne de vue depuis la zone de départ.
Spawns
- Mise à jour de la logique de spawn sur plusieurs cartes afin de réduire les chances d'apparaître à proximité des ennemis.
- Ajustement des spawns de départ sur la carte Subsonic pour éviter d'endommager l'équipe adversaire au début du match.
Modes
- Correction d'un problème sur plusieurs cartes où les zones Hardpoint pouvaient être capturées en dehors des limites prévues.
- Correction d'un problème où des icônes incorrectes pouvaient s'afficher sur l'icône de verrouillage du point Hardpoint suivant.
- Correction d'un problème où la bombe de Recherche & Destruction ne pouvaient pas être récupérée si elle était déposée sur un véhicule détruit.
- Correction d'un problème où la ligne « Time is almost up » était jouée trop fréquemment dans Gunfight.
Playlists
- Ajout de Nuketown, Extraction et Hideout au pool de cartes « Core ».
- Ajout de Heirloom au pool de cartes de Face Off.
Chat du jeu
- Correction d'un problème où certains joueurs ne pouvaient pas s'entendre pendant l'entracte (entre les rounds) et dans le chat vocal d'après-match.
Armes
Équilibrages
- Ajustement du mouvement de l'arme lors des déplacements et des changements de position afin d'améliorer la sensation de visée et le centrage (en particulier avec les optiques).
- L'état « Hold Breath focus » est désormais maintenu pendant le tir, le cas échéant.
Fusils d'assaut
Mitraillettes
- XM4
- Portée des dégâts maximum
- Avant : 21 (0 - 16,5 m) - Après : 23 ↑ (0 - 16,5 m)
- Portée des dégâts moyens
- Avant : 20 (16,6 - 40,6 m) - Après : 22 ↑ (16,6 - 40,6 m)
- Portée des dégâts minimum
- Avant : 17 (> 40,6 m) - Après : 19 ↑ (> 40,6 m)
- Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,3 à 1,15
- Ajustements de l'accessoire CHF Barrel :
- Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,42 à 1,25
- AMES 85
- Portée des dégâts maximum
- Avant : 21 (0 - 50,8 m) - Après : 23 ↑ (0 - 50,8 m)
- Portée des dégâts minimum
- Avant : 17 (> 50,8 m) - Après : 19 ↑ (> 50,8 m)
- Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,25 à 1,12
- Ajustements de l'accessoire CHF Barrel :
- Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,4 à 1,25
- GPR 91
- Portée des dégâts maximum
- Avant : 21 (0 - 19,1 m) - Après : 23 ↑ (0 - 19,1 m)
- Portée des dégâts moyens
- Avant : 20 (19,1 - 45,7 m) - Après : 22 ↑ (19,1 - 45,7 m)
- Portée des dégâts minimum
- Avant : 17 (> 45,7 m) - Après : 19 ↑ (> 45,7 m)
- Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,3 à 1,1s
- Temps de tir après sprint amélioré de 165 ms à 160 ms
- Temps de tir après sprint tactique amélioré de 275 ms à 270 ms
- Temps de tir après glissade amélioré de 0,37 s à 0,33 s
- Temps de tir après plongée amélioré de 0,45 s à 0,42 s
- Ajustements de l'accessoire CHF Barrel :
- Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,4 à 1,2
- Goblin Mk2
- Toutes les vitesses de déplacement augmentées de 0,01 m/s
- Temps de tir après sprint amélioré de 180 ms à 175 ms
- Temps de tir après sprint tactique amélioré de 290 ms à 285 ms
Fusils à pompe
- Kompakt 92
- Le Kompakt 92 peut désormais éliminer avec une seule balle dans la tête en mode Hardcore à sa portée de dégâts maximum. Le nombre de balles pour éliminer à la portée de dégâts minimum n'a pas changé, mais les tirs à la tête seront désormais bien plus efficaces à cette portée.
- Portée des dégâts maximum
- Avant : 20 (0 - 11,4 m) - Après : 20 (0 - 11,4 m)
- Portée des dégâts moyens 1
- Avant : 17 (11,4 - 15,2 m) - Après : 17 (11,4 - 15,2 m)
- Portée des dégâts moyens 2
- Avant : 13 (15,3 - 26,7 m) - Après : 13 (15,3 - 26,7 m)
- Portée des dégâts minimum
- Avant : 11 (> 26,7 m) - Après : 10 ↓ (> 26,7 m)
- Multiplicateur de tir à la tête amélioré de 1,05 à 1,1
Fusils tactiques
- Marine SP
- Ajustements des dégâts (cartouches 12 Gauge Slug) :
- Portée des dégâts maximum
- Avant : 92 (0 - 9,7 m) - Après : 102 ↑ (0 - 2 m) ↓
- Portée des dégâts moyens 1
- Avant : 84 (9,8 - 15,2 m) - Après : 96 ↑ (2,1 - 12,7 m) ↓
- Portée des dégâts moyens 2
- Avant : 60 (15,3 - 18,2 m) - Après : 70 ↑ (12,8 - 25,4 m) ↑
- Portée des dégâts moyens 3
- Avant : 49 (18,3 - 20,7 m) - Après : 50 ↑ (25,5 - 33 m) ↑
- Portée des dégâts minimum
- Avant : 45 (> 20,7 m) - Après : 45 (> 33 m) ↑
- Ajustements supplémentaires pour les cartouches 12 Gauge Slug :
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1 à 1,5.
- Multiplicateurs pour le torse supérieur et le haut du bras augmentés de 1 à 1,1.
- Augmente maintenant la dispersion en tir au jugé de 15 %.
- ASG-89
- Ajustements des dégâts (cartouches 12 Gauge Slug)
- Portée des dégâts maximum
- Avant : 92 (0 - 3,8 m) - Après : 102 ↑ (0 - 1,3 m) ↓
- Portée des dégâts moyens 1
- Avant : 84 (3,9 - 5,3 m) - Après : 70 ↓ (1,4 - 15,2 m) ↑
- Portée des dégâts moyens 2
- Avant : 49 (5,4 - 12,1 m) - Après : 50 ↑ (15,3 - 21,6 m) ↑
- Portée des dégâts moyens 3
- Avant : 33 (12,2 - 19,1 m) - Après : 40 ↑ (21,7 - 29,2 m) ↑
- Portée des dégâts minimum
- Avant : 24 (> 19,1 m) - Après : 30 ↑ (> 29,2 m) ↑
- Ajustements supplémentaires pour les cartouches 12 Gauge Slug ;
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1 à 1,5.
- Multiplicateurs pour le torse supérieur et le haut du bras augmentés de 1 à 1,1.
- Augmente maintenant la dispersion en tir au jugé de 20 %.
Fusils de précision
- Swat 5.56
- Vitesse de visée améliorée de 340 ms à 315 ms.
- Sprint pour tirer amélioré de 215 ms à 205 ms.
- Sprint tactique pour tirer amélioré de 325 ms à 315 ms.
- Ajustements de l'accessoire "Rapid Fire"
- Pénalité de recul du coup de feu augmentée de 25 % à 30 %.
- Pénalité de recul vertical augmentée de 25 % à 30 %.
- Pénalité de recul horizontal augmentée de 25 % à 30 %.
- AEK-973
- Sprint pour tirer augmenté de 205 ms à 215 ms.
- Sprint tactique pour tirer augmenté de 315 ms à 325 ms.
- Ajustements de l'accessoire "Rapid Fire"
- Bénéfice de cadence de tir réduit de 10 % à 5 %.
- Délai entre les rafales augmenté de 115 ms à 295 ms.
- Pénalité de recul du coup de feu augmentée de 25 % à 50 %.
- Pénalité de recul vertical augmentée de 20 % à 50 %.
- Pénalité de recul horizontal augmentée de 25 % à 50 %.
- LW3A1 Frostline
- Vitesse de visée améliorée de 550 ms à 535 ms.
- Sprint pour tirer amélioré de 300 ms à 290 ms.
- Sprint tactique pour tirer amélioré de 450 ms à 430 ms.
- Oscillation en visée réduite de 10 %.
- SVD
- Délai introduit après le tir avant de pouvoir enchaîner un nouveau tir, empêchant les tirs accidentels.
- Sprint pour tirer amélioré de 310 ms à 300 ms.
- Sprint tactique pour tirer amélioré de 460 ms à 450 ms.
- LR 7.62
- Sprint tactique pour tirer amélioré de 470 ms à 460 ms.
Gunsmith
- Diverses mises à jour des descriptions d'armes.
- Correction d'un problème qui entraînait parfois l'équipement d'autocollants dans le mauvais emplacement ou l'équipement incorrect d'un grand autocollant.
Perks
- Légère réduction du volume des pas de ninja.
- De plus, nous avons légèrement réduit le volume des pas par défaut.
- Correction d'un problème qui empêchait le réapprovisionnement de l'équipement avec le « Scavenger Perk ».
Scorestreaks
- Archangel
- Correction d'un problème où la roquette explosait parfois immédiatement lorsqu'elle était tirée près d'un mur.
Rangs et Prestige
- Ajout du « Prestige Master » Hub qui montre la progression du joueur jusqu'au maître de prestige et toutes les récompenses liées.
- Correction d'un problème où les récompenses de fond d'écran de prestige ne s'affichaient pas correctement.
- Les récompenses de prestige affichent à présent des noms, des descriptions et d'autres informations.
Défis
- Correction d'un problème où certains défis quotidiens n'étaient pas suivis correctement.
Mise à jour des mouvements
- Correction d'un problème à cause duquel le joueur était ralenti lorsqu'on lui tirait dessus pendant qu'il se déplaçait.
Théâtre
- Ajout d'enregistrements de Nuketown et matchs privés.
- Correction de divers problèmes de stabilité lors de la visualisation des matchs.
Graphiques
- Correction d'un problème où certains effets d'armes persistaient sur le personnage après avoir changé d'arme.
Stabilité
- De nombreuses corrections de stabilité ont été ajoutées.
Zombies
CartesTerminus
Liberty Falls
- Correction d'un problème lié à la progression de désarmoçage.
- Correction d'un problème lié au fait d'entrer dans un Kazimir après avoir terminé la quête principale téléportait le joueur vers l'arène de boss.
- Correction d'un problème où entrait dans une partie sauvegardée, après avoir débloqué la machine Pack-A-Punch, pouvait provoquer des collisions incohérentes avec certaines portes.
- Correction d'un problème lié à la connexion des deux « Node Connectors », au cours de la quête principale, qui pouvait provoquer le chevauchement des lignes vocales.
- Changement de l'emplacement de la boîte de munitions sur « Seaside Path ».
- Correction d'un problème où Blanchard pouvaient ne pas être présent durant certains dialogues.
Ajustements pour les armes
- Fusils d'assaut :
- AMES 85
- Dégâts par balle passe de 23 à 26
- Multiplicateur Crit. passe de 4,23x à 4,51x
- Dégât Crit. passe de 97 à 117
- AK-74
- Dégât par balle passe de 27 à 31,6
- Dégâts Crit. passe de 130 à 153
- AS Val
- Dégât par balle passe de 20 à 23
- Multiplicateur Crit. passe de 5,55x à 5,35x
- Dégât Crit. passe de 111 à 123
- Model L
- Dégât par balle passe de 27 à 30,5
- Multiplicateur Crit. passe de 4,25x à 4,65x
- Dégât Crit. passe de 114 à 141
- XM4
- Dégât par balle passe de 23 à 25
- Dégât Crit. passe de 106 à 116
- GPR-91
- Dégât par balle passe de 23 à 34,5
- Multiplicateur Crit. passe de 4,6x à 3,75x
- Dégât Crit. passe de 105 à 129
- Lanceur :
- HE-1
- Augmentation des munitions de 5 à 11
- Ajustements concernant le rayon d'explosion
- Ajustement concernant les dégâts d'explosion
Corrections
- Correction d'un problèmes où les camos n'étaient pas appliqués en Zombies.
- Fermeture d'un exploit qui permettait aux joueurs d'avoir 3 armes.
commentaire (1)
Ils ont tout raté, Warzone et nouvelle carte à chier