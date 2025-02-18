Black Ops 6 : Encore un skin jugé « pay-to-win », qui fait monter la colère des joueurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 février 2025 à 11h30
Call of Duty: Black Ops 6 propose actuellement un bundle en lien avec la licence Terminator, qui contient un skin « pay-to-win ».
Black Ops 6 : Encore un skin jugé « pay-to-win », qui fait monter la colère des joueurs
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 a apporté une multitude de nouveautés sur Call of Duty: Black Ops 6, dont de nouveaux bundles dans la boutique en jeu. L'un d'entre eux contient un skin qui est considéré comme « pay-to-win » par la communauté.

Un nouveau skin « pay-to-win » sur Black Ops 6

En effet, à l'heure actuelle, les joueurs et les joueuses peuvent se procurer le bundle « Tracer Pack: The Terminator Ultra Skin x2 » sur Call of Duty: Black Ops 6. Celui-ci, qui est vendu à 3 000 CoD Points, contient différents éléments, dont l'apparence d'Opérateur « Endo-Cœur en Titane » de T-800.

Malheureusement, ce skin est au cœur d'une nouvelle controverse car de nombreux joueurs et joueuses estiment qu'il est « pay-to-win », en raison notamment de ses couleurs mais aussi de ses dimensions. Sur le subreddit du jeu, un internaute le compare même au skin de Gaia, qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, et ce, pour la même raison : « C'est quasiment le retour du skin Gaia de MWII ».

Players have reported difficulties spotting the T-800 in Black Ops 6
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Ce n'est pas la première fois qu'un skin proposé sur un jeu Call of Duty est jugé « pay-to-win » par la communauté, qui semble agacée par cela. Reste à savoir si Activision retirera cette apparence d'Opérateur de la boutique de Call of Duty: Black Ops 6, dans les prochains jours. 

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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