Black Ops 6 : Encore un skin jugé « pay-to-win », qui fait monter la colère des joueurs

Call of Duty: Black Ops 6 propose actuellement un bundle en lien avec la licence Terminator, qui contient un skin « pay-to-win ».
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 a apporté une multitude de nouveautés sur Call of Duty: Black Ops 6
, dont de nouveaux bundles dans la boutique en jeu. L'un d'entre eux contient un skin qui est considéré comme « pay-to-win » par la communauté
.
Un nouveau skin « pay-to-win » sur Black Ops 6
En effet, à l'heure actuelle, les joueurs et les joueuses peuvent se procurer le bundle « Tracer Pack: The Terminator Ultra Skin x2 » sur Call of Duty: Black Ops 6
. Celui-ci, qui est vendu à 3 000 CoD Points, contient différents éléments, dont l'apparence d'Opérateur « Endo-Cœur en Titane » de T-800
.
Malheureusement, ce skin est au cœur d'une nouvelle controverse car de nombreux joueurs et joueuses estiment qu'il est « pay-to-win »
, en raison notamment de ses couleurs mais aussi de ses dimensions. Sur le subreddit du jeu, un internaute le compare même au skin de Gaia, qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, et ce, pour la même raison : « C'est quasiment le retour du skin Gaia de MWII
».
Players have reported difficulties spotting the T-800 in Black Ops 6
byu/Automatic_Ad1665 inblackops6
Ce n'est pas la première fois qu'un skin proposé sur un jeu Call of Duty est jugé « pay-to-win » par la communauté, qui semble agacée par cela. Reste à savoir si Activision retirera cette apparence d'Opérateur de la boutique de Call of Duty: Black Ops 6
, dans les prochains jours.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC.
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