Black Ops 6 : Encore un skin jugé « pay-to-win », qui fait monter la colère des joueurs

Call of Duty: Black Ops 6 propose actuellement un bundle en lien avec la licence Terminator, qui contient un skin « pay-to-win ».

Un nouveau skin « pay-to-win » sur Black Ops 6

Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 a apporté une multitude de nouveautés sur, dont de nouveaux bundles dans la boutique en jeu.En effet, à l'heure actuelle, les joueurs et les joueuses peuvent se procurer. Celui-ci, qui est vendu à 3 000 CoD Points, contient différents éléments, dontMalheureusement,, en raison notamment de ses couleurs mais aussi de ses dimensions. Sur le subreddit du jeu, un internaute le compare même au skin de Gaia, qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, et ce, pour la même raison : « C'est quasiment le retour du skin Gaia de MWII ».Ce n'est pas la première fois qu'un skin proposé sur un jeu Call of Duty est jugé « pay-to-win » par la communauté, qui semble agacée par cela. Reste à savoir si Activision retirera cette apparence d'Opérateur de la boutique de, dans les prochains jours.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC.