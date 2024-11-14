Black Ops 6 : Comment muter les autres joueurs du lobby ?

Vous en avez marre d'entendre les voix ou les bruits des autres joueurs sur Modern Warfare 3, mais vous ne savez pas comment les muter définitivement ? Nous vous donnons la réponse.

Muter les autres joueurs dans Black Ops 6

Comme tout bon jeu vidéo multijoueur, il est possible de communiquer avec les autres joueurs en lançant une partie sur. Néanmoins, s'il est toujours appréciable de pouvoir communiquer avec ses coéquipiers, ou même ses adversaires dans certains cas, avec la fonctionnalité « derniers mots », entendre des bruits de respiration à tout-va ou des micros mal réglés est un fléau qui gâchera la partie. C'est pourquoi nous vous expliquons, et ce, de manière définitive.En lançant une partie, et en rejoignant les autres joueurs dans le salon, vous allez, peut-être entendre ces bruits parasites venant d'autres joueurs. Vous allez pouvoir les muter facilement une fois en jeu, ou en ouvrant le tableau des scores et en cliquant sur leur profil (clic droit sur PC, X sur PlayStation, A sur Xbox). Néanmoins, pour éviter de répéter cette manipulation à chaque fois, voici deux astuces pourLa première consiste tout simplement, avant le début de la partie, à ouvrir le menu du canal vocal avant le début de la partie (1 sur PC, L2 sur PlayStation, LT sur Xbox) et de cliquer sur l'option qui vous intéresse le plus (Amis uniquement ou Amis et Canaux). Si le bouton « Chat de proximité » est grisé, normalement vous ne devriez pas avoir de souci. L'affichage n'est pas très clair, mais cela permet bien de mettre en sourdine les autres joueurs.Une autre technique permet aussi de muter les joueurs, en passant directement dans les paramètres. Allez dans les réglages audio, dirigez-vous dans la partie « Chat vocal ». Choisissez « Amis uniquement » pour le canal vocal du jeu.Toutefois, même en utilisant ce système, nous avons parfois entendu des joueurs en jeu. Il est toujours préférable de couper le son des autres joueurs, pour ne pas entendre des bruits qui pourraient vous empêcher de bien entendre vos adversaires, et de vous faire tuer bêtement.