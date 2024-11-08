Black Ops 6 : Comment avoir deux armes principales ?

Sur Call of Duty: Modern Warfare 3, il est possible de porter deux armes principales. D'ailleurs, nous vous expliquons comment faire.
Call of Duty: Black Ops 6
propose quelques différences par rapport à ses aînés, notamment en ce qui concerne l'attirail (aussi connu sous le nom « loadout »). Toutefois, comme sur les derniers épisodes, il est possible de porter deux armes principales sur Black Ops 6
. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment faire
.
Comment avoir deux armes principales dans Black Ops 6 ?
Dans Call of Duty: Black Ops 6
, les atouts sont de retour alors qu'ils avaient été plus ou moins supprimés dans Modern Warfare 3. Et nous retrouvons également un nouvel élément, le Joker, qui permet d'équiper un bonus supplémentaire, qui nous intéresse tout particulièrement, ici. En effet, sur Black Ops 6, c'est grâce au Joker « Surarmement » que vous pouvez équiper deux armes principales
.
Cet atout spécial peut être équipé dans n'importe quel attirail, permettant donc de toujours jouer avec deux armes principales, ce qui n'est pas négligeable, surtout lorsque vous aimez avoir deux types d'armes bien distincts selon la situation. Grâce au Joker Surarmement, dont le nom est le même que ces dernières années, vous allez pouvoir utiliser deux armes principales dans vos deux emplacements
, et laisser le petit pistolet de côté. Vous augmenterez donc drastiquement votre puissance de feu.Une fois que vous avez le Joker Surarmement, vous pouvez l'équiper dans l'attirail de votre choix
. Comme vous l'aurez compris, cela vous permettra de sélectionner deux armes principales, comme un fusil d'assaut et un sniper, par exemple. À moins que d'autres Joker vous intéressent, nous vous conseillons de toujours l'utiliser, pour ne pas vous retrouver avec un pistolet en plein combat, parce que vous ne pouvez pas recharger...
Rappelons, pour conclure, que Call of Duty: Black Ops 6
est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais aussi sur PC (via la plateforme de Valve, Steam, et Battle.net). Le FPS d'Activision figure également dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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