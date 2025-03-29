Black Ops 6 : Activision annonce avoir banni plus de 228 000 tricheurs

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 29 mars 2025 à 12h15
La lutte contre la triche continue dans Call of Duty, alors que le système anti-triche Ricochet a déjà banni pas moins de 228 000 joueurs depuis le lancement de Black Ops 6. Malgré ces chiffres impressionnants, la communauté reste vigilante et Activision promet désormais d'intensifier ses efforts avec de nouvelles fonctionnalités pour la Saison 3.
Black Ops 6 : Activision annonce avoir banni plus de 228 000 tricheurs

Ricochet : un bilan mitigé malgré 228 000 bannissements

Depuis le lancement de Black Ops 6 le 25 octobre 2024, Activision révèle dans un récent article de blog que 228 000 comptes ont été bannis sur Warzone et Black Ops 6. Parmi ces sanctions, environ 23 % des tricheurs ont été exclus avant même de jouer leur première partie.

Cependant, la Saison 1 du mode classé avait particulièrement mis en lumière les failles de Ricochet. Activision avait d'ailleurs reconnu publiquement que son système anti-triche n'avait pas été à la hauteur puisqu'une vague massive de tricheurs avait été détectée dans le mode Ranked : « Ricochet n'a pas atteint l'objectif fixé ». Malgré ces difficultés, Activision affirme que des améliorations significatives sont prévues dès la Saison 3.

228000cheaters

De nouvelles fonctionnalités anti-triche dès la Saison 3

Avec l'arrivée prochaine de la Saison 3, Ricochet va intégrer plusieurs innovations techniques :
  • Des améliorations notables de la détection des aimbots,
  • Un renforcement du système d'apprentissage automatique pour mieux repérer les comportements suspects,
  • Un nouveau système de dédommagement au niveau du classement en mode Ranked pour les joueurs impactés par des tricheurs dans les deux semaines précédentes.
killcam_1
De plus, pour éviter les signalements abusifs liés à la frustration des joueurs, un nouvel élément sur l'interface utilisateur sera ajouté à la killcam afin de mieux contextualiser les éliminations suspectes. Cette fonctionnalité indiquera si des mécaniques de jeu, comme les drones ou les marquages, ont pu faciliter l'élimination :
Ce nouveau système devrait réduire considérablement les faux signalements spontanés reçus par Ricochet.

Activision officialise l'existence des lobbies de « shadow ban »

Autre nouveauté notable : Activision confirme pour la première fois officiellement l'existence des lobbies de « shadow ban », appelés désormais Limited Matchmaking lobbies. Ces lobbies regroupent temporairement les joueurs suspectés de triche en attendant l'issue de l'enquête de Ricochet :
Les comptes placés en matchmaking limité représentent moins de 0,15 % de la population totale des joueurs sur Black Ops 6 et Warzone. Mais jouer avec un ami placé en matchmaking limité élargit automatiquement ce pourcentage.
Si l'enquête conclut que le joueur est effectivement un tricheur, il sera définitivement banni. Sinon, il retrouvera un matchmaking normal.

La Saison 3 avance sa date de lancement au 2 avril

Enfin, Activision a surpris les fans en avançant légèrement la date de sortie de la Saison 3 de Black Ops 6, désormais prévue pour le mercredi 2 avril 2025, soit un jour plus tôt que prévu initialement.

Miniature vidéo

Le retour tant attendu de Verdansk sur Warzone se fera, quant à lui, dès le lendemain. Avec ces annonces, Activision et Ricochet tentent de rétablir la confiance auprès d'une communauté très exigeante sur la qualité de l'expérience compétitive.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Black Ops 6 06 juillet 2026

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ

Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Call of Duty est au plus bas, l'un des pires week-ends sur Steam
Black Ops 6 04 novembre 2025

Call of Duty est au plus bas, l'un des pires week-ends sur Steam

Call of Duty connaît une forte baisse de popularité ces derniers temps et a même enregistré un nombre de joueurs très bas lors du premier week-end de novembre.
Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit
Black Ops 6 28 octobre 2025

Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit

Alors que la saison 1 de Battlefield 6 approche à grands pas, Call of Duty: Black Ops 6 veut attirer les joueurs des champs de batailles rivaux grâce à un période d'essai gratuite.

commentaire (0)