Black Ops 6 : Activision annonce avoir banni plus de 228 000 tricheurs

La lutte contre la triche continue dans Call of Duty, alors que le système anti-triche Ricochet a déjà banni pas moins de 228 000 joueurs depuis le lancement de Black Ops 6. Malgré ces chiffres impressionnants, la communauté reste vigilante et Activision promet désormais d'intensifier ses efforts avec de nouvelles fonctionnalités pour la Saison 3.
Ricochet : un bilan mitigé malgré 228 000 bannissements
Depuis le lancement de Black Ops 6 le 25 octobre 2024
, Activision révèle dans un récent article de blog
que 228 000 comptes ont été bannis
sur Warzone et Black Ops 6. Parmi ces sanctions, environ 23 % des tricheurs ont été exclus avant même de jouer leur première partie.
Cependant, la Saison 1 du mode classé avait particulièrement mis en lumière les failles de Ricochet. Activision avait d'ailleurs reconnu publiquement que son système anti-triche n'avait pas été à la hauteur puisqu'une vague massive de tricheurs avait été détectée dans le mode Ranked : « Ricochet n'a pas atteint l'objectif fixé ». Malgré ces difficultés, Activision affirme que des améliorations significatives sont prévues dès la Saison 3.
De nouvelles fonctionnalités anti-triche dès la Saison 3
Avec l'arrivée prochaine de la Saison 3, Ricochet va intégrer plusieurs innovations techniques :
- Des améliorations notables de la détection des aimbots,
- Un renforcement du système d'apprentissage automatique pour mieux repérer les comportements suspects,
- Un nouveau système de dédommagement au niveau du classement en mode Ranked pour les joueurs impactés par des tricheurs dans les deux semaines précédentes.
De plus, pour éviter les signalements abusifs liés à la frustration des joueurs, un nouvel élément sur l'interface utilisateur sera ajouté à la killcam afin de mieux contextualiser les éliminations suspectes. Cette fonctionnalité indiquera si des mécaniques de jeu, comme les drones ou les marquages, ont pu faciliter l'élimination :
Ce nouveau système devrait réduire considérablement les faux signalements spontanés reçus par Ricochet.
Activision officialise l'existence des lobbies de « shadow ban »
Autre nouveauté notable : Activision confirme pour la première fois officiellement l'existence des lobbies de « shadow ban
», appelés désormais Limited Matchmaking lobbies
. Ces lobbies regroupent temporairement les joueurs suspectés de triche
en attendant l'issue de l'enquête de Ricochet :
Les comptes placés en matchmaking limité représentent moins de 0,15 % de la population totale des joueurs sur Black Ops 6 et Warzone. Mais jouer avec un ami placé en matchmaking limité élargit automatiquement ce pourcentage.
Si l'enquête conclut que le joueur est effectivement un tricheur, il sera définitivement banni. Sinon, il retrouvera un matchmaking normal.
La Saison 3 avance sa date de lancement au 2 avril
Enfin, Activision a surpris les fans en avançant légèrement la date de sortie de la Saison 3 de Black Ops 6, désormais prévue pour le mercredi 2 avril 2025
, soit un jour plus tôt que prévu initialement.
Le retour tant attendu de Verdansk sur Warzone se fera, quant à lui, dès le lendemain. Avec ces annonces, Activision et Ricochet tentent de rétablir la confiance auprès d'une communauté très exigeante sur la qualité de l'expérience compétitive.
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