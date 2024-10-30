AK-74 loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2024 à 17h30
Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil d'assaut AK-74 sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
AK-74 loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements
Call of Duty: Black Ops 6 est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. L'AK-74, qui est l'une des premières armes disponible sur le jeu, est plutôt appréciée par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec ce fusil d'assaut, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6.

Meilleur build/loadout pour l'AK-74 sur Black Ops 6

Pour ce qui est de l'AK-74, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur l'absence de recul, pour mieux maîtriser l'arme et donc être plus performant sur le champ de bataille. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de l'AK-74 sur Black Ops 6 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. 

Les accessoires pour le build de l'AK-74 sur Black Ops 6

  • Lunette → Selon votre souhait
  • Bouche → Compensateur porté
  • Accessoire canon → Poignée avant de précision
  • Chargeur → Chargeur étantdu I
  • Mods de tir → Ressorts de recul
build-ak74-1
 

Équipements et arme secondaire

Pour parfaire votre loadout avec le fusil d'assaut AK-74 sur Call of Duty: Black Ops 6, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.
  • Arme de corps à corps → Couteau
  • Amélioration de combat → Pack d'assaut
  • Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant
  • Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante
build-ak74-2
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de l'AK-74 sur Black Ops 6 peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de l'AK-74 dans Black Ops 6.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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