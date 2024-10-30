AK-74 loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil d'assaut AK-74 sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Meilleur build/loadout pour l'AK-74 sur Black Ops 6

Les accessoires pour le build de l'AK-74 sur Black Ops 6

Lunette → Selon votre souhait

Selon votre souhait Bouche → Compensateur porté

→ Compensateur porté Accessoire canon → Poignée avant de précision

→ Poignée avant de précision Chargeur → Chargeur étantdu I

→ Chargeur étantdu I Mods de tir → Ressorts de recul

Équipements et arme secondaire

Arme de corps à corps → Couteau

→ Couteau Amélioration de combat → Pack d'assaut

→ Pack d'assaut Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant

→ Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante

est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci., qui est l'une des premières armes disponible sur le jeu, est plutôt appréciée par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6.Pour ce qui est de l', le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur l'absence de recul, pour mieux maîtriser l'arme et donc être plus performant sur le champ de bataille. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut queque nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments.Pour parfaire votre, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.Bien évidemment, et comme nous vous le disions, cepeut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de