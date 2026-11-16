Bodycam voit le mode zombie revenir avec sa mise à jour 0.9

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 novembre 2026 à 17h42
Le FPS tactique ultra-réaliste Bodycam déploie sa mise à jour 0.9 et signe le retour définitif de son mode zombie. Le studio Reissad promet une expérience horrifique enrichie et pérenne, tout en ajoutant un système anti-triche très attendu.
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Bodycam voit le mode zombie revenir avec sa mise à jour 0.9

Le jeu de tir tactique ultra-réaliste Bodycam vient de déployer sa mise à jour 0.9, marquant le grand retour de son mode zombie. Initialement retirée plus tôt cette année en raison de difficultés à maintenir la cadence de développement face au mode multijoueur classique, cette expérience horrifique revient finalement pour de bon. Le studio de développement a écouté sa communauté et s'engage désormais à soutenir ce mode de jeu sur le long terme, avec des ambitions particulièrement élevées.

Un retour définitif pour les morts-vivants

Même si le retour arrive un peu trop tard pour coïncider avec Halloween, c'est la ferveur des joueurs qui a poussé les développeurs à revoir leurs plans. L'atmosphère unique qu'apporte la perspective de la caméra corporelle se marie parfaitement avec l'horreur et la survie.

Nous savons qu'il y a une forte communauté Zombie, et que beaucoup d'entre vous aiment Bodycam pour cela. Le ramener pour Halloween, comme l'année dernière, était important pour nous.

bodycam-zombies

Si le studio prévoyait initialement de ne proposer ce mode que pour une durée de trois mois, les retours des joueurs ont été si positifs que la décision a été prise de l'intégrer de manière permanente. Cette nouvelle version se concentre sur une expérience inédite se déroulant sur la carte Trenches. L'objectif est de survivre pendant dix minutes dans une nuit noire balayée par une pluie battante.

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En parallèle de cette nouvelle carte, les environnements Village et Asylum ont bénéficié de plusieurs améliorations visuelles et techniques. Le système d'équipement a également été revu grâce à l'intégration de boîtes d'armes, directement liées au système de paquetages introduit lors de la précédente mise à jour majeure.

Luca et Léo, les dirigeants du studio, ne comptent pas s'arrêter là. Passionnés par ce genre depuis leurs débuts, ils envisagent de transformer cette simple variante en un projet de grande envergure.

Nous voulons emmener les Zombies beaucoup, beaucoup plus loin. Nous aimerions construire quelque chose de bien plus grand pour cela avec une équipe dédiée. Quelque chose qui n'est pas juste un mode de jeu.

Miniature vidéo

Lutte contre la triche et refonte visuelle

Cette mise à jour 0.9 ne se contente pas de raviver les morts. Elle introduit également le logiciel Easy Anti-Cheat. Bien que les développeurs admettent que cela n'arrêtera pas tous les tricheurs, il s'agit d'une première étape cruciale pour garantir des parties plus équitables.

Du côté de l'interface, le salon d'attente s'agrandit avec une nouvelle salle dédiée aux drones et aux voitures télécommandées. Enfin, la carte Public Pool, boudée par les joueurs malgré l'affection des créateurs, a subi une refonte visuelle complète dans l'espoir de séduire à nouveau la communauté.

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Seule ombre au tableau, le système de groupe très demandé manque toujours à l'appel. Les développeurs expliquent que des problèmes techniques divisent encore les équipes lors des tests. Pour jouer entre amis, il faudra donc continuer de passer par des parties personnalisées. 

Rappelons que Bodycam est toujours disponible sur Steam, en accès anticipé.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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