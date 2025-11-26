Votre PC survivra-t-il au nouveau niveau de réalisme imposé par Bodycam ?

Le FPS tactique Bodycam franchit un cap majeur avec sa mise à jour 2.0. Passant sous Unreal Engine 5.5, le titre de Reissad Studio promet des graphismes encore plus saisissants, de meilleures performances et du contenu inédit. Disponible dès maintenant, cette refonte pourrait bien transformer l'expérience des joueurs.
Développé par Reissad Studio, le FPS tactique multijoueur Bodycam
a rapidement su capter l'attention lors de ses débuts en accès anticipé en juillet 2024. Son pari audacieux de proposer un gameplay hyper-réaliste via une perspective de caméra corporelle
, propulsée par l'Unreal Engine 5, a fait de lui un phénomène viral. Mais si le concept suffisait à éveiller la curiosité, les développeurs ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers. Ils viennent de déployer une mise à jour majeure qui repousse encore les limites du photoréalisme.
Un saut technologique vers l'Unreal Engine 5.5
La grande nouveauté de cette version 2.0 est sans conteste la migration complète vers l'Unreal Engine 5.5
. Ce changement de moteur n'est pas qu'un simple détail technique, car il permet à Bodycam d'exploiter des fonctionnalités de rendu avancées
. Le titre tire désormais parti de Lumen pour une illumination globale dynamique et des « Virtual Shadow Maps
». Concrètement, cela se traduit par des jeux de lumière plus naturels et des ombres plus précises
, renforçant l'immersion viscérale qui fait le sel du jeu.
Au-delà de l'esthétique, cette mise à jour promet des gains de performance notables
. Les joueurs devraient ressentir une charge système allégée et une utilisation plus stable du processeur et de la carte graphique. C'est une excellente nouvelle pour un titre dont l'optimisation était parfois mise à l'épreuve par son ambition graphique démesurée.
Ce patch, qui lance le jeu sur l'Unreal Engine 5.5, apporte les améliorations les plus substantielles en termes de stabilité, de performance et de gameplay depuis le début de l'accès anticipé.
Du contenu inédit et un mode Zombie repensé
Reissad Studio ne s'est pas contenté d'améliorer la technique. Le contenu du jeu s'étoffe considérablement avec l'arrivée d'une nouvelle arme : l'arbalète. Décrite comme puissante, silencieuse et mortelle, elle promet de changer la dynamique des affrontements, favorisant une approche plus furtive.
Deux nouveaux environnements font également leur apparition. Le premier est une carte massive dédiée au combat rapproché (CQB)
, présentée comme la plus réaliste jamais ajoutée au jeu car directement scannée depuis un lieu réel. Le second est une carte de village conçue spécifiquement pour le mode Zombie amélioré
. D'ailleurs, l'intérieur de la carte existante « Wornhouse
» a été entièrement retravaillé.
Le mode Zombie, justement, a subi une refonte majeure. L'intelligence artificielle des ennemis a été revue pour offrir un comportement plus malin
, et le rythme des vagues a été affiné pour une tension accrue.
Des correctifs essentiels pour la communauté
Enfin, cette version 2.0 s'attaque aux problèmes de fond qui pouvaient frustrer la communauté. Le système de matchmaking a été retravaillé pour éliminer les pics de latence lorsque les salons sont complets, et la clarté audio a été améliorée, rendant les bruits de pas plus cruciaux que jamais. Le studio affirme également avoir résolu les scénarios de crash les plus fréquents, notamment ceux survenant lors de l'hébergement d'une partie après une invitation.Luca Dassier
, directeur chez Reissad Studio, assure que ce n'est que le début : « Nous écoutons activement et nous nous engageons à faire de Bodycam l'expérience FPS viscérale ultime.
»
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