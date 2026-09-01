Fermeture de la boutique de Bodycam, un choix risqué mais assumé par le studio

Le studio Reissad vient de prendre une décision radicale pour son jeu de tir ultra-réaliste Bodycam. À l'aube de sa plus grande mise à jour, l'équipe a temporairement fermé la boutique en jeu, affirmant que le gameplay doit toujours primer sur la monétisation.

Le jeu de tir à la première personne Bodycam connaît actuellement une résurgence spectaculaire. Connu pour son rendu visuel hyper-réaliste sous Unreal Engine 5, qui donne souvent l'impression troublante de visionner des images amateurs brutes plutôt qu'un simple divertissement, le titre s'apprête à franchir une nouvelle étape, et pas des moindres. Les dernières phases de test ont propulsé le nombre de joueurs à des sommets inégalés depuis son lancement en accès anticipé en juin 2024. Mais c'est une tout autre annonce, bien plus philosophique, qui fait aujourd'hui l'unanimité auprès de la communauté des joueurs PC.

Une décision à contre-courant de l'industrie

Reissad, studio à l'origine du projet, a récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer la fermeture temporaire de la boutique intégrée au jeu. Dans un secteur vidéoludique largement dominé par les débats houleux autour des microtransactions et de la monétisation agressive, les développeurs ont expliqué leur choix avec une franchise totale. Le but est de se concentrer pleinement sur l'expérience utilisateur et la refonte de l'interface, sans se laisser distraire par des enjeux financiers immédiats qui polluent souvent le développement.

Nous avons temporairement désactivé la boutique dans le cadre de la refonte de l'interface. Nous voulions nous concentrer autant que possible sur le jeu lui-même et accélérer la sortie de la mise à jour. Une boutique devrait toujours être un ajout au jeu, pas la priorité.

We've disabled the shop in Bodycam, and here's why. pic.twitter.com/Aq7NmXDFTv — Bodycam Game (@ReissadStudio) August 31, 2026

Les créateurs ont également tenu à rassurer leur communauté en précisant qu'aucun achat en argent réel ne sera introduit avec cette nouvelle version majeure. Leur priorité absolue reste l'amélioration globale du titre et la correction des bugs. Cette approche particulièrement rafraîchissante démontre une volonté forte de bâtir une relation de confiance durable avec les joueurs, plutôt que de chercher la rentabilité à tout prix sur le court terme.

Le succès phénoménal de la mise à jour Locked and Loaded

Le déploiement imminent de la mise à jour baptisée Locked and Loaded représente le plus grand bouleversement de l'histoire de Bodycam. Au cours des dernières semaines, une campagne promotionnelle savamment orchestrée a inondé les plateformes vidéo, remettant le jeu massivement sur le devant de la scène médiatique, tandis qu'il est possible de la tester pour faire ses retours.























Les résultats commerciaux ne se sont pas fait attendre, puisque le titre a récemment franchi le cap impressionnant des trois millions d'ajouts à la liste de souhaits sur Steam. Son nombre de joueurs a également bondi, passant d'un pic de 787 utilisateurs simultanés en juillet à 5 530 ce 31 août.

Un avenir prometteur pour le shooter réaliste

L'engouement suscité par les récentes phases de test prouve indéniablement que la communauté est en forte demande de jeux de tir exigeants, immersifs et authentiques. En choisissant courageusement de mettre la monétisation sur pause pour peaufiner son gameplay, Reissad s'assure non seulement un lancement réussi pour sa mise à jour, mais s'attire également la sympathie d'un public souvent lassé par les pratiques commerciales douteuses des grands éditeurs.

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Il reste désormais à voir comment cette noble philosophie évoluera sur le long terme, mais pour l'instant, Bodycam semble avoir trouvé la formule idéale pour fidéliser son audience et s'imposer durablement.

Rappelons que le titre est actuellement disponible sur Steam en accès anticipé.