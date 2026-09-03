L'énorme mise à jour de Bodycam propulse le jeu au sommet de Steam

Le jeu de tir ultra-réaliste Bodycam vient de franchir un cap historique. Trente minutes seulement après le déploiement de sa mise à jour massive, le titre de Reissad Studio a pulvérisé son record de joueurs simultanés sur Steam.

Le jeu de tir en vue subjective Bodycam vient d'exploser son record de joueurs. En déployant sa toute nouvelle mise à jour majeure, Reissad, le studio de développement, ne s'attendait peut-être pas à un engouement aussi rapide. Trente minutes ont suffi pour que le titre atteigne un nouveau pic historique d'affluence sur Steam, dépassant allègrement les chiffres enregistrés lors de son lancement. Avec plus de 32 800 joueurs connectés simultanément, le titre s'impose comme une référence incontournable du réalisme immersif.

Une refonte totale qui transforme l'expérience

Le patch, attendu depuis des mois par une communauté particulièrement fervente, ne se contente pas d'ajouter quelques correctifs. Il redéfinit littéralement l'expérience de jeu. L'introduction d'un système de classements et d'équipements entièrement personnalisables constitue le cœur de cette évolution.

Les joueurs ont désormais accès à un arsenal vertigineux comprenant 400 accessoires différents. Ces derniers ne sont pas de simples ajouts cosmétiques, puisqu'ils modifient concrètement les statistiques et le comportement des armes en pleine partie.























Un arsenal enrichi et des animations retravaillées

L'armurerie de Bodycam s'étoffe considérablement avec l'arrivée de nouveaux calibres. Les joueurs peuvent désormais manier le fusil à pompe BK-101, le fusil de précision Rivington, ainsi que plusieurs pistolets mitrailleurs comme le SG9-X et le Veaper. Le célèbre SG5-X fait également son grand retour, accompagné du pistolet CR-75.

Pour sublimer ces nouveautés, les développeurs ont minutieusement retravaillé les animations des bras en vue subjective, renforçant cette sensation d'immersion viscérale qui fait la renommée du titre. Les optiques de visée ont également bénéficié d'une refonte complète. Résultat ? Le record, qui datait de la sortie, a été explosé, puisque Bodycam a réussi à doubler son pic d'utilisateurs simultanés, pour en regrouper 32 855. De bon augure pour la suite, d'autant plus que les évaluations sont positives sur Steam.

Des mécaniques de jeu inédites pour plus de tactique

Au-delà des ajouts précédemment cités, la dimension tactique franchit également un nouveau palier avec l'intégration de drones et de voitures télécommandées, offrant de nouvelles opportunités de reconnaissance. Le combat au corps à corps est enfin implémenté de manière complète, tandis que le système de grenades a été largement amélioré. L'environnement sonore, crucial dans un jeu de tir exigeant, a été intégralement déconstruit puis rebâti pour offrir un rendu auditif saisissant.

Il est tout à fait juste de dire que c'est l'une des mises à jour les plus substantielles à toucher un jeu ces dernières années.

Les joueurs apprécient ces changements et les nouveautés ne s'arrêtent pas à l'équipement. Un tout nouveau stand de tir prend place au sein d'un hub explorable. Du côté des champs de bataille, une carte inédite fait son apparition. Sobrement baptisée Trenches, elle plonge les combattants dans l'enfer de la guerre de tranchées. Les conditions météorologiques et les éclairages ont été revus pour accentuer l'atmosphère pesante des affrontements.

La mise à jour la plus importante de Bodycam est donc disponible et prouve que le studio est à l'écoute de la communauté. L'équipe compte bien continuer à faire évoluer son bébé tout au long de sa phase d'accès anticipé, promettant un avenir radieux à ce simulateur de combats urbains.