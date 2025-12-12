Bodycam délaisse le fun surnaturel pour un réalisme cru et violent avec son mode Zombie

Bodycam frappe fort. Après un essai concluant à Halloween, le studio Reissad confirme que le mode Zombie devient permanent. Avec 600 000 joueurs au compteur, cette expérience ultra-réaliste va muter pour devenir un laboratoire d'horreur pure et de nouvelles mécaniques de jeu.
C'est une nouvelle qui ravira les amateurs de sensations fortes et de réalisme tactique. Reissad Studio vient de confirmer une évolution majeure pour son titre phare, Bodycam
. Ce qui avait débuté comme un simple « shadow drop
» prudent pour célébrer Halloween 2024 s'est transformé en un véritable phénomène. Le mode Zombie
, initialement conçu comme une parenthèse éphémère, a su fédérer une communauté immense
, enregistrant pas moins de 600 000 joueurs lors de l'événement Asylum. Face à ce plébiscite inattendu, les développeurs ont tranché : l'expérience devient permanente et s'installe durablement dans l'écosystème du jeu
.
L'horreur viscérale remplace le surnaturel
L'annonce ne se limite pas à la pérennisation du mode. Le studio a dévoilé une feuille de route ambitieuse visant à redéfinir l'horreur dans le jeu vidéo
. Loin des clichés fantastiques habituels, l'équipe de développement souhaite doubler la mise sur l'immersion ultra-réaliste qui constitue l'ADN de Bodycam. L'objectif est de s'éloigner des éléments purement surnaturels pour explorer des pistes plus anxiogènes et ancrées dans le réel.
Concrètement, les traditionnels zombies pourraient laisser leur place à des entités nommées « Les Contaminés
». Il s'agirait de victimes humaines ayant succombé à un virus muté ou à des gaz mystérieux, errant dans des décors urbains délabrés comme des centres commerciaux abandonnés. Cette direction artistique vise un but précis : rendre les séquences de jeu si authentiques et terrifiantes que les spectateurs sur YouTube ou Twitch pourraient légitimement se demander s'ils regardent un jeu ou une vidéo réelle
. C'est cette confusion entre le virtuel et le réel qui a fait le succès du mode multijoueur, et Reissad compte bien l'appliquer à son volet PVE.
Un laboratoire expérimental pour le futur du jeu
Au-delà de l'ambiance, ce mode Zombie permanent endosse un rôle stratégique pour l'avenir de Bodycam
. Il a été officiellement désigné comme le « laboratoire expérimental
» du studio. C'est ici que seront testées les mécaniques les plus audacieuses avant d'être potentiellement adaptées pour le PVP compétitif.
Le mode zombie servira de terrain d'essai pour l'expérimentation de nouveaux utilitaires et boosters de performance, ainsi que pour l'introduction de nouvelles armes et dispositifs.
Les joueurs peuvent d'ores et déjà goûter à ces nouveautés avec l'arrivée de l'arbalète à carreaux explosifs. Cette arme dévastatrice offre un fun immédiat dans le mode Zombie, tout en permettant aux développeurs d'analyser son comportement balistique. Des versions modifiées, non explosives et plus équilibrées, sont ensuite prévues pour les affrontements entre joueurs. Cette synergie entre le PVE et le PVP permet d'injecter du contenu frais et destructeur sans risquer de briser l'équilibre délicat des parties classées.
Reissad Studio insiste sur le fait que cette transformation est le fruit direct des retours des joueurs. La communauté est désormais considérée comme un partenaire crucial dans l'évolution du titre. Disponible dès maintenant sur Steam, cette nouvelle mouture du mode Zombie invite les joueurs à rejoindre le Discord officiel pour continuer à façonner, par leurs critiques et suggestions, l'avenir de ce shooter tactique hors normes.
commentaire (0)