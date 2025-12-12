Bodycam délaisse le fun surnaturel pour un réalisme cru et violent avec son mode Zombie

Fermeture de la boutique de Bodycam, un choix risqué mais assumé par le studio

Le studio Reissad vient de prendre une décision radicale pour son jeu de tir ultra-réaliste Bodycam. À l'aube de sa plus grande mise à jour, l'équipe a temporairement fermé la boutique en jeu, affirmant que le gameplay doit toujours primer sur la monétisation.