Bloodhunt : La mise à jour de juin est arrivée

Depuis la sortie officielle de(de son nom complet), les développeurs de chez Sharkmob travaillent sur le titre, afin d'apporter la meilleure expérience de jeu possible. D'ailleurs, le studio vient tout juste de déployer une nouvelle mise à jour, visant à améliorer certains aspects du gameplay et apportant des correctifs.Pour ce nouveau patch, les développeurs se sont essentiellement concentrés sur le gameplay de Bloodhunt, en se basant sur les retours des joueurs et des joueuses. Ainsi, cette mise à jour cherche, tout d'abord, à équilibrer le combat entre les joueurs PC et ceux sur consoles : les développeurs ont amélioréapportant alors plus de précision et de rapidité pour tirer et se déplacer.Par ailleurs,a été réduit de 20 secondes, passant ainsi de 60 à 40 secondes au total. Ce qui devrait améliorer les chances de survie des joueurs chassés et marqués. De plus, la version PS5 de Bloodhunt supporte désormais le taux de rafraîchissement variable (aussi dit).Évidemment, cette mise à jour de juin apporte plusieursquant à des problèmes connus et rencontrés par les joueurs, tout en. Le patch notes complet est disponible sur le site officiel du jeu , si vous désirez en connaître tous les détails.Rappelons qu'il est impératif de télécharger cette nouvelle mise à jour, pensant environ 500 Mo, avant de pouvoir rejoindre, à nouveau, les serveurs officiels du jeu.Si vous débutez sur Bloodhunt, sachez que nous vous avons concocté quelques guides qui pourraient vous être utiles :Rappelons finalement que le Battle royale de Sharkmob,, est actuellement disponible sur PC et PS5.