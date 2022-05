Bloodhunt, conseils pour bien débuter

Tester les Archétypes et définir ses préférences

Looter de bonnes armes et avoir du bouclier



La verticalité, en jouer et y faire attention

Disponible, actuellement, sur PC et PS5, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (de son nom complet) est un battle royale invitant les joueurs et les joueuses à s'affronter les uns les autres, selon plusieurs modes de jeu (solo, duo, trio, classé). L'objectif principal étant d'être le dernier ou la dernière équipe en vie.Bloodhunt peut être assez challengeant, pour toutes celles et tous ceux se lançant sur le soft, pour la première fois. Ainsi, sans plus tarder, découvrezBloodhunt propose, à l'heure où nous écrivons ces lignes,: Brute, Vandale, Exécuteur, Sirène, Muse, Rôdeur et Saboteur. Chacun d'entre eux dispose de ses propres pouvoirs et caractéristiques. Certains conviennent davantage aux débutants, alors que d'autres sont plus difficiles à maîtriser. De la même manière, cela peut varier en fonction de votre mode de jeu puisqu'en duo ou en trio, vous pourrez façonner une équipe plus ou moins complémentaire, contrairement aux parties lancées en solo. Néanmoins, nous vous conseillons de, pendant quelques heures, afin de trouver celui qui vous correspondra le plus.Finalement, rappelons que nous vous proposons une tier list des meilleurs archétypes , selon la méta actuelle. Ce guide vous donnera des informations concernant chaque personnage jouable, ce qui pourrait vous aider à déceler, en amont, ceux qui s'adaptent le mieux à votre façon de jouer.Comme pour tous les battle royale, en démarrant une partie sur Bloodhunt, vous vous retrouverez avec de l'équipement rudimentaire. De ce fait, durant les premières minutes de jeu, il vous faudra partir à la recherche de loot. Pour cela, vous pouvez utiliser votre radar, mettant en surbrillance les équipements disponibles au sol, dans des caisses, dans des camions, etc.Actuellement,, au total. Parmi elles, nous pouvons compter sur 4 équipements infligeant des dégâts au corps-à-corps : Double lame, Katana, Batte à pointes et Hache à incendie. Toutes les autres sont des armes à feu, de type mitraillettes, fusils, sniper, etc. L'ensemble est classé selon un code couleur, indiquant la rareté des équipements. D'ailleurs, au sujet des armes de Bloodhunt, nous vous avons concocté une tier list à ce sujet. Cela pourrait vous donner quelques indications quant aux meilleures armes du jeu, en fonction de la méta actuelle.Dans Bloodhunt, il est primordial de récupérer une arme le plus rapidement possible. Cela vous permettra de faire face aux premiers ennemis. En revanche si elle ne vous convient pas, essayez d'en récupérer une autre. Il sera plus aisé d'éliminer un joueur adverse, si vous connaissez et maîtrisez l'arme que vous avez entre les mains. Ainsi,. Vous finirez par trouver celle(s) qui vous convienne(nt) le mieux.De plus, si vous débutez sur le titre, ne vous précipitez pas chez les Antiquaires (symbole du poignard, sur la boussole) ou bien chez les Armuriers (icône de pistolet, sur la carte), dès votre apparition. Ce sont des lieux très plébiscités par les joueurs et les joueuses, et donc à risque.Finalement, dans Bloodhunt, vous pouvez compter surElles peuvent être trouvées au sol ou bien dans des camions. Vous pouvez équiper jusqu'à une plaque de bouclier. Cette protection sera représentée par un trait bleu, positionné à côté de votre jauge de santé. Essayer d'en trouver le maximum possible. Équipez-vous en d'une et gardez les autres. Dès que vous perdez des points de vie et que vous perdez votre bouclier, pensez à vous remettre une plaque.Contrairement à, le battle royale de Sharkmob, Bloodhunt, met en avant la verticalité. Comme c'était le cas sur, par exemple.En effet, la carte actuellement disponible sur Bloodhunt représente la ville de Prague. De ce fait, la map est composée d'une pluralité de bâtiments de différentes tailles/hauteurs. Certains joueurs et certaines joueuses ont pris l'habitude de se déplacer sur les toits desdites infrastructures, afin d'avoir une plus grande visibilité., et restez à l'écoute des bruits environnants.est un battle royale free-to-play, actuellement disponible sur PC et PS5.