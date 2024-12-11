The Game Awards 2024 : Quand et comment regarder l'événement en direct ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 décembre 2024 à 12h25
L'événement The Game Awards est de retour en cette fin d'année 2024. Découvrez la date, l'heure de diffusion et comment regarder la cérémonie en direct afin de ne rien louper.
The Game Awards 2024 : Quand et comment regarder l'événement en direct ?
Comme chaque année, c'est en ce début de mois de décembre que les joueurs et les joueuses auront la possibilité de suivre l'édition 2024 de la fameuse cérémonie des Game Awards. D'ailleurs, afin que vous ne loupiez rien de l'événement, nous avons préparé un récapitulatif concernant la date ainsi que l'heure de diffusion de la cérémonie. De plus, nous vous précisons comment regarder The Game Awards 2024 en direct.

The Game Awards 2024, date et heure de la cérémonie

L'événement The Game Awards de cette année 2024 se tiendra dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 décembre. La cérémonie débute officiellement vers 01h30 (heure française). Pour le moment, nous ne connaissons pas la durée de l'événement, mais celui-ci devrait s'écouler sur plusieurs heures.

Comme vous le savez probablement déjà, au cours de la cérémonie The Game Awards 2024, de nombreux prix seront remis à certains jeux sortis dans les douze derniers mois. Remarquons, à ce propos, que Balatro, Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor: ReFantazio et Astro Bot sont nommés pour le prix « Jeu de l'année ».

Pendant l'événement, nous aurons le droit à de plus amples informations concernant les titres devant arriver en 2025 ainsi qu'à plusieurs « world premieres ». À ce jour, le programme complet n'est pas connu. Toutefois, nous savons que Dying Light: The Beast, Borderlands 4 et Mafia: The Old Country feront parler d'eux durant la cérémonie. Le prochain titre d'Hazelight Studios (It Takes Two) devrait également être présenté lors des Game Awards 2024.

Miniature vidéo

Comment regarder l'événement The Game Awards 2024

Comme chaque année, l'événement The Game Awards 2024 sera retransmis en direct, et ce sur plusieurs canaux de communication. Parmi eux, nous pouvons, bien évidemment, compter sur les plateformes YouTube et Twitch. Pour être plus précis, la cérémonie sera retransmise sur le compte The Game Awards depuis les plateformes précédemment citées :
Rendez-vous donc dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 décembre 2024 pour suivre The Game Awards 2024, qui nous permettra donc de connaître le soft qui sera élu « Jeu de l'année » et d'en savoir plus à propos des prochains titres.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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