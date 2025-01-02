Les Steam Awards 2024 dévoile le palmarès, avec son GOTY

Les gagnants des Steam Awards 2024 ont été révélés, il y a très peu de temps. Découvrez le palmarès complet de cette nouvelle édition.

Palmarès des Steam Awards 2024

Jeu de l'année → Black Myth: Wukong

→ Black Myth: Wukong Jeu VR de l'année → Metro Awakening

→ Metro Awakening Amour indéfectible → Elden Ring

→ Elden Ring Meilleur jeu sur Steam Deck → God of War Ragnarök

→ God of War Ragnarök C'est mieux à plusieurs → HELLDIVERS 2

→ HELLDIVERS 2 Style visuel d'exception → Silent Hill 2 Remake

→ Silent Hill 2 Remake Gameplay le plus innovant → Liar's Bar

→ Liar's Bar Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité → Black Myth: Wukong

→ Black Myth: Wukong Meilleure bande-son → Red Dead Redemption

→ Red Dead Redemption Jeu exceptionnel riche en récits → Black Myth: Wukong

→ Black Myth: Wukong Moment de détente → Farming Simulator 25

Comme chaque année, en plus des Game Awards fin décembre, les joueurs et les joueuses peuvent voter pour leurs jeux préférés, selon diverses catégories et une liste donnée, via les Steam Awards.Ainsi, en ce qui concerne le palmarès de cette nouvelle édition des Steam Awards,Une petite revanche pour le titre qui n'avait pas réussi à glaner le trophée de Jeu de l'année au Game Awards, raflé à la surprise générale par ASTRO BOT.Évidemment, d'autres expériences ont su tirer leur épingle du jeu. D'ailleurs, et sans plus tarder, voici, selon les différentes catégories et avec les finalistes.Ce vote est le résultats des joueurs, qui ont pu s'exprimer ces dernières semaines. Black Myth: Wukong, qui a battu moult records, est logiquement récompensé. Place maintenant à une nouvelle année riches en découvertes, où les nouvelles sorties seront très nombreuses.