Les Steam Awards 2024 dévoile le palmarès, avec son GOTY

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 janvier 2025 à 14h44
Les gagnants des Steam Awards 2024 ont été révélés, il y a très peu de temps. Découvrez le palmarès complet de cette nouvelle édition.
Les Steam Awards 2024 dévoile le palmarès, avec son GOTY
Comme chaque année, en plus des Game Awards fin décembre, les joueurs et les joueuses peuvent voter pour leurs jeux préférés, selon diverses catégories et une liste donnée, via les Steam Awards. Les gagnants de l'édition 2024 des Steam Awards ont, récemment, été dévoilés.

Ainsi, en ce qui concerne le palmarès de cette nouvelle édition des Steam Awards, le trophée du jeu de l'année a été accordé sans grande surprise à Black Myth: Wukong, qui a su séduire les joueurs. Une petite revanche pour le titre qui n'avait pas réussi à glaner le trophée de Jeu de l'année au Game Awards, raflé à la surprise générale par ASTRO BOT.

Évidemment, d'autres expériences ont su tirer leur épingle du jeu. D'ailleurs, et sans plus tarder, voici le palmarès complet des Steam Awards 2024, selon les différentes catégories et avec les finalistes.

Palmarès des Steam Awards 2024

  • Jeu de l'année → Black Myth: Wukong
  • Jeu VR de l'année → Metro Awakening
  • Amour indéfectible → Elden Ring
  • Meilleur jeu sur Steam Deck → God of War Ragnarök
  • C'est mieux à plusieurs → HELLDIVERS 2
  • Style visuel d'exception → Silent Hill 2 Remake
  • Gameplay le plus innovant → Liar's Bar
  • Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité → Black Myth: Wukong
  • Meilleure bande-son → Red Dead Redemption
  • Jeu exceptionnel riche en récits → Black Myth: Wukong
  • Moment de détente → Farming Simulator 25
Ce vote est le résultats des joueurs, qui ont pu s'exprimer ces dernières semaines. Black Myth: Wukong, qui a battu moult records, est logiquement récompensé. Place maintenant à une nouvelle année riches en découvertes, où les nouvelles sorties seront très nombreuses.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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