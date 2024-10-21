Black Myth: Wukong : Très bonne nouvelle pour les joueurs Xbox Series

La sortie sur Xbox Series de Black Myth: Wukong pourrait être imminente, d'après les dernières informations.

Deux mois après son lancement record, sur PC et PS5, Black Myth: Wukong reste très attendu sur Xbox Series puisque le titre n'est pas encore disponible sur cette plateforme. Plusieurs raisons ont été avancées, entre exclusivité Sony et problème de cette version, qui ne tournerait pas très bien.



Toutefois, il semblerait que les choses avancent enfin, compte tenu des dernières informations repérées sur la toile.





Black Myth: Wukong bientôt disponible sur Xbox Series ?

L'information est presque officielle, puisqu'elle émane de l'ESRB, l'organisme de notation nord-américain. Sur le site, nous pouvons apercevoir sur la page dédiée à Black Myth: Wukong que la Xbox Series est maintenant présente, ce qui signifie que les testeurs l'ont passé au crible.



En temps normal, lorsqu'un jeu est évalué par l'ESRB ou autre organisme similaire, cela veut dire que le jeu est plus ou moins proche de sa sortie, ou que le portage ne devrait plus tarder à arriver. L'annonce a donc de grandes chances d'être faite assez rapidement, d'ici quelques semaines tout au plus.





Pour le moment, rien n'a été officialisé, mais celles et ceux qui attendent désespérément l'arrivée du plus gros succès de l'année et outsider au titre de jeu de l'année seront ravis de savoir que Black Myth: Wukong sur Xbox Series n'est plus très loin. Il n'y a plus qu'à attendre la communication de Game Science.



En attendant d'avoir de plus amples informations au sujet de ce portage, rappelons qu'un DLC de Black Myth: Wukong devrait arriver au début de l'année. Sinon, vous pouvez l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :