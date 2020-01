BioShock 4 doit laisser son passé de coté selon un ancien développeur

Quelques semaines après l'annonce de BioShock 4, Jordan Thomas, directeur créatif du deuxième opus de la franchise, estime que cette nouvelle entrée doit proposer de nouvelle chose, et laisser son passé de côté.

À la surprise générale, mais pour le plus grand des amateurs depour un quatrième opus. Même si aucune information n'a pour le moment été partagée, l'ancien directeur créatif, Jordan Thomas, qui a œuvré sur tous les épisodes, pense que ce quatrième opus doit prendre un tout autre chemin, et faire table rase du passé.L'attente autour de BioShock 4 est importante, étant donné que cela fait plus de six ans que le dernier opus de la série,, a été lancé. Les futurs joueurs souhaitent plutôt un retour aux sources, ce qui diffère largement des attentes de Jordan Thomas...Lorsqu'il est interrogé par Samuel Horti sur son ressenti et ses attentes, ce dernier « espère qu'ils (les développeurs) se débarrasseront des chaînes du passé et qu'ils se sentiront aussi libres que possible... » Il continue en ajoutant que le but de la série, et ce pour quoi elle a été créée est de pouvoir « emmener les joueurs dans des endroits inattendus ».En attendant de savoir quelle sera finalement la voie qui aura été choisie par les développeurs, nous rappelons qu', le studio en charge de son développement, ou 2K Games. Nous devrions avoir de plus amples réponses sur ce que proposera finalement ce quatrième opus dans les moins à venir, et un titre définitif, puisque le nom den'est pas encore officiel.