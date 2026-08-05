Le système vocal de Big Walk frustre les joueurs mais les développeurs vont corriger ça

Lancé avec un succès retentissant, le jeu coopératif Big Walk souffre d'un léger problème de communication. Les développeurs du studio House House préparent un correctif pour ajuster le volume des microphones, une mécanique pourtant centrale pour résoudre les nombreuses énigmes de ce titre multijoueur très apprécié.

Disponible sur PC, PS5 et Switch 2 depuis ce 4 août, le jeu coopératif Big Walk s'impose déjà comme le grand incontournable de cette été 2026. Cependant, une ombre vient légèrement ternir ce tableau idyllique. Les joueurs ont rapidement remarqué un souci majeur lié à l'utilisation des microphones en jeu, rendant les échanges parfois inaudibles. Face à ces retours, le studio House House a pris la parole pour rassurer sa communauté et promettre une intervention rapide.

Un système vocal trop immersif

La communication est au cœur de l'expérience proposée par Big Walk. Le titre repose sur un système de discussion de proximité particulièrement poussé, où le volume de la voix de vos amis diminue naturellement à mesure qu'ils s'éloignent dans le monde virtuel, à l'instar de Phasmophobia. Une mécanique pensée pour renforcer l'immersion, mais qui souffre actuellement de quelques ratés techniques. En effet, de nombreux utilisateurs signalent que leurs partenaires de jeu demeurent beaucoup trop silencieux, et ce, même lorsqu'ils se trouvent à quelques centimètres d'eux à l'écran.

Conscient du problème, le studio de développement a tenu à clarifier la situation via une récente publication sur Steam.

Nous comprenons que certaines personnes rencontrent un problème où les voix de leurs amis sont trop faibles dans le jeu. Nous en sommes désolés. Bien que Big Walk soit conçu pour que les joueurs deviennent plus silencieux lorsqu'ils s'éloignent, nous constatons que pour certaines configurations, les voix des joueurs sont beaucoup plus faibles que prévu, même lorsqu'ils sont très proches. Nous travaillons pour sortir un correctif dès que possible.











Des alternatives pour communiquer

En attendant le déploiement de cette fameuse mise à jour, les explorateurs virtuels ne sont pas totalement livrés à eux-mêmes. Le jeu regorge de puzzles complexes nécessitant une coordination sans faille, et les créateurs ont heureusement intégré d'autres outils pour faciliter les échanges. Les joueurs peuvent ainsi s'appuyer sur divers gadgets en jeu ou utiliser des marqueurs visuels pour orienter leurs camarades et poursuivre leur aventure sans trop de frustration.

Malgré ce contretemps technique, le titre de House House réalise un véritable carton critique et commercial. S'il est disponible gratuitement durant ce mois d'août pour les abonnés au service PlayStation Plus, il affiche actuellement un score impressionnant de 94 sur l'agrégateur Metacritic. Ce chiffre en fait tout simplement le jeu le mieux noté de l'année 2026 à ce jour, derrière Hades 2 qui a lancé sa version finale il y a quelques mois.

Si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans l'aventure, Big Walk est d'ores et déjà disponible sur PC, PlayStation 5 et la Nintendo Switch 2. Proposé au tarif de 18,99 € en temps normal, il est actuellement soldé à 14,24 €. Fait notable pour les possesseurs de la console de Sony, le jeu intègre le catalogue PlayStation Plus dès son premier jour de commercialisation, offrant une occasion idéale de l'essayer sans surcoût.