Big Walk s'impose déjà comme l'un des meilleurs jeux multijoueur de l'année

Les créateurs du célèbre Untitled Goose Game sont de retour avec Big Walk, une aventure coopérative atypique jusqu'à douze joueurs. Loin du stress des titres multijoueurs récents, cette balade virtuelle séduit déjà la critique et s'annonce comme le nouveau rendez-vous incontournable de vos soirées entre amis.

L'univers du jeu vidéo indépendant accueille un nouveau phénomène en ce début du mois d'août, qui risque bien d'occuper vos prochaines soirées sur Discord. Développé par House House, le studio australien qui avait surpris le monde entier avec son oie machiavélique, Big Walk vient tout juste de sortir. Ce titre coopératif audacieux met la communication au centre de son expérience, permettant à des groupes allant jusqu'à douze joueurs de se promener et de discuter librement dans un monde ouvert fascinant.

Plus qu'une simple balade virtuelle

Si l'étiquette de simulateur de marche n'est pas toujours la plus vendeuse, et que le terme de jeu à consommer entre amis peut parfois refroidir les joueurs habitués aux titres rapidement abandonnés, Big Walk parvient à capter l'attention depuis sa toute première annonce. Aujourd'hui disponible, le jeu récolte des avis unanimement élogieux de la part de la presse, mais aussi des joueurs.











Derrière son concept en apparence simpliste, la nouvelle création de House House propose une véritable profondeur ludique. La boucle de jeu principale repose sur la résolution d'énigmes environnementales. Chaque casse-tête accompli par le groupe permet de débloquer des clés, ouvrant ainsi l'accès à de nouvelles zones ou offrant des objets inédits pour faciliter la progression.

Là où la plupart des multijoueur à succès récents misaient sur la panique, les cris ou tout simplement les affrontements, Big Walk adopte une approche beaucoup plus apaisante et méditative du temps passé entre amis dans un espace virtuel. Le titre encourage les joueurs à trouver des moyens originaux pour interagir. Le chat vocal de proximité est de mise, mais lorsque les distances s'allongent, il faut ruser. Les joueurs doivent alors s'appuyer sur des mégaphones, des panneaux de signalisation ou encore des fusées éclairantes pour se repérer et collaborer efficacement.

Un succès critique retentissant

L'accueil réservé à Big Walk est tout simplement exceptionnel. Actuellement, le titre affiche un score impressionnant de 94 sur Metacritic, le plaçant devant de nombreuses sorties majeures de cette année 2026. Les critiques soulignent particulièrement l'ingéniosité des énigmes, le plaisir de la découverte et la qualité des mécaniques de communication.

Si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans l'aventure, Big Walk est d'ores et déjà disponible sur PC, PlayStation 5 et la Nintendo Switch 2. Proposé au tarif de 18,99 € en temps normal, il est actuellement soldé à 14,24 €. Fait notable pour les possesseurs de la console de Sony, le jeu intègre le catalogue PlayStation Plus dès son premier jour de commercialisation, offrant une occasion idéale de l'essayer sans surcoût.