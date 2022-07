Beyond Good & Evil 2 pourrait bientôt proposer des phases de tests

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après Skull & Bones, qui a eu le droit à une nouvelle présentation et même une date de sortie, ce serait au tour de Beyond Good & Evil 2 de se dévoiler, après plusieurs années de discrétion. À l'instar de Skull & Bones , BGE2 s'est montré très discret ces derniers mois et de nombreuses personnes attendent, impatiemment, une communication de la part d'Ubisoft, qui a répété que le titre n'était pas abandonné.Selon Tom Henderson , qui a notamment annoncé la date de sortie de Skull & Bones avant l'officialisation, Beyond Good & Evil 2 aurait accéléré son développement récemment, ce qui conduirait même. Ces tests devraient d'ailleurs débuter durant ce mois de juillet et un nombre plus important de joueurs serait concerné par ces essais en avant-première.Ubisoft devrait donc prendre la parole assez rapidement et, potentiellement nous en dévoiler davantage sur Beyond Good & Evil 2, qui se fait attendre par la communauté.Pour rappel,. Ubisoft nous avait promis du gameplay pour 2021, mais n'a finalement rien partagé. Espérons un retour en force très vite.