Beyond Good & Evil 2 : Le titre d'Ubisoft est-il toujours en développement ? Ubisoft répond

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 octobre 2024 à 14h55
Si le développement de Beyond Good & Evil 2 a connu de nombreux déboires, l'arrivée d'un nouveau directeur créatif suscite l'espoir chez les fans de la franchise.
Beyond Good & Evil 2 : Le titre d'Ubisoft est-il toujours en développement ? Ubisoft répond
En 2008, l'annonce d'une suite à Beyond Good & Evil 2 avait marqué les esprits. Développé par la branche montpelliéraine d'Ubisoft, le titre ne montre toujours pas le bout de son nez, plus de 16 ans après sa présentation. S'il a eu droit à une introduction remarquée pendant l'E3 2017, il a surtout été associé à plusieurs problèmes, dont la multiplication des directeurs et le départ forcé de son créateur, Michel Ancel. Cependant, le projet n'est pas abandonné et une nouvelle relayée par le site Kotaku le confirme. 

Fawzi Mesmar nommé à la tête de l'équipe créative de Beyond Good & Evil 2

En effet, le média a appris la nomination de Fawzi Mesmar en tant que nouveau directeur créatif sur le projet. Il succède à Émile Morel, ancien Lead-game Disegner sur Rayman Legends, qui est tragiquement décédé le 6 juillet 2023 à l'âge de 40 ans. Si la peine éprouvée par les équipes était immense, Beyond Good & Evil 2 s'est ainsi retrouvé orphelin pendant plus d'un an. Mais l'arrivée de Fawsi Mesmar pourrait redonner un nouveau souffle au projet, d'autant qu'il a déjà eu l'occasion de travailler dessus. 

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En effet, le nouveau directeur créatif était il y a peu encore vice-président Global Creative pour Ubisoft sur Beyond Good & Evil 2. L'un des porte-parole de l'éditeur français a également précisé que Fawzi Mesmar avait « plus de 20 ans d'expérience en tant que concepteur de jeux et directeur créatif primé, il a joué un rôle déterminant dans le lancement réussi de plus de 20 jeux vidéo ». 

Même si son développement a aujourd'hui dépassé le triste record détenu par Duke Nukem Forever, Beyond Good & Evil 2 est toujours sur les rails. D'ailleurs, le titre aurait franchi une nouvelle étape en interne saluée par la direction de l'entreprise. Cette nouvelle nomination pourrait donc relancer la production, tout en ayant à cœur de concrétiser la vision de son ancien directeur créatif parti trop tôt.
Justine Manchuelle

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