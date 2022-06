PS Store : La promotion « Doubles Réductions » est de retour (jusqu'au 23 juin)

PS Store, Doubles Réductions (jusqu'au 23 juin)

Battlefield 2042 PS5 à 59,99 € (pour les abonnés PS Plus : 39,99 €) au lieu de 79,99 € .

Red Dead Redemption 2 Ultimate Édition à 66,99 € (pour les abonnés PS Plus : 33,99 €) au lieu de 99,99 €.

Dying Light: The Following Enhanced Edition à 20,39 € (pour les abonnés PS Plus : 10,79 €) au lieu de 29,99 €.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker Édition Deluxe PS4 & PS5 à 62,99 € (pour les abonnés PS Plus : 55,99 €) au lieu de 69,99 €.

My Hero One's Justice 2 à 44,79 € (pour les abonnés PS Plus : 19,59 €) au lieu de 69,99 €.

Tekken 7 à 27,49 € (pour les abonnés PS Plus : 4,99 €) au lieu de 49,99 €.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy à 29,99 € (pour les abonnés PS Plus : 19,99 €) au lieu de 39,99 €.

DOOM Eternal Standard Edition à 29,99 € (pour les abonnés PS Plus : 19,99 €) au lieu de 39,99 €.

Resident Evil Village Édition Deluxe PS4 & PS5 à 59,99 € (pour les abonnés PS Plus : 39,99 €) au lieu de 79,99 €.

Devil May Cry 5 Special Edition à 29,99 € (pour les abonnés PS Plus : 19,99 €) au lieu de 39,99 €.

Biomutant à 44,99 € (pour les abonnés PS Plus : 29,99 €) au lieu de 59,99 €.

Metro Exodus Gold Edition à 25,19 € (pour les abonnés PS Plus : 10,39 €) au lieu de 39,99 €.

Fallout 76 à 24,79 € (pour les abonnés PS Plus : 9,59 €) au lieu de 39,99 €.

Nioh 2 à 27,99 € (pour les abonnés PS Plus : 15,99 €) au lieu de 39,99 €.

Insurgency: Sandstorm Gold Edition à 62,39 € (pour les abonnés PS Plus : 44,79 €) au lieu de 79,99 €.

Persona 5 à 38,99 € (pour les abonnés PS Plus : 17,99 €) au lieu de 59,99 €.

GreedFall Standard Edition à 22,74 € (pour les abonnés PS Plus : 10,49 €) au lieu de 34,99 €.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Très régulièrement, le PlayStation Store propose aux joueurs et aux joueuses, sévissant sur PS4 ou bien sur PS5, d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en profitant de belles réductions sur des titres. D'ailleurs, la firme a récemment mis à jour son Store et a ajouté. Les promotions affichées dans cette sélection ont lieu jusqu'au 23 juin prochain.Il est possible de découvrir la liste complète des jeux disponibles actuellement en promotion dans la catégorie « Doubles Réductions » sur le site officiel , depuis le Store sur votre console ou bien depuis l'application mobile. Notez que cette nouvelle catégorie promotionnelle offre de meilleures réductions (jusqu'à -64 %) pour les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au PS Plus. De ce fait, nous vous indiquerons, pour chaque jeu, les tarifs pour les abonnés et les non abonnés.Pour l'heure, voici un aperçu de ce qui vous attend avec cette nouvelle catégorie promotionnelle :Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement des cartes PSN à des prix réduits :