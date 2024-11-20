Le prochain Battlefield veut éviter un nouveau scandale, et va lancer de nombreux tests

Pour ne pas reproduire la sortie calamiteuse de Battlefield 2042, EA veut mettre toutes les chances de son côté en organisant de nombreuses phases de test à grande échelle.
Les informations officielles au sujet de prochain épisode de la saga Battlefield sont plutôt minces. Nous savons que le nombre de joueurs par partie sera réduit, alors que les spécialistes ne seront pas de retour
, pour le plus grand plaisir des joueurs. Nous devrions retrouver l'ère moderne, et ne pas faire un bond dans le passé ou le futur. Pour le reste, il faudra patienter, mais EA devrait ouvrir son jeu à bien plus de joueurs que par le passé
. Le but ? Ne pas rater sa sortie.
Plus de tests pour plus de retours
Si Battlefield était, fut un temps, la référence du FPS, il a depuis été dépassé très largement par Call of Duty, qui a justement su renverser la tendance bien que tout ne soit pas parfait. Si Battlefield 2042 a déçu les joueurs lors de la sortie, les développeurs ont réussi à l'améliorer avec le temps, mais l'image de la saga a été très entachée. C'est pourquoi EA veut prendre les choses en main, et donner l'opportunité aux joueurs de partager leur avis, avant la sortie
.
Selon les informations de l'insider Tom Henderson, qui a d'ailleurs bâti sa réputation sur ces deux licences à l'époque, en donnant des détails justes, avant la sortie, Electronic Arts va lancer les tests les plus importants jamais vus pour un Battlefield
. Un grand nombre de joueurs externes pourront y participer. Au sein du studio, l'approche serait « le joueur d'abord
».
Un discours intéressant, mais encore faut-il savoir écouter la communauté, ce qui n'est pas le cas sur les autres jeux multijoueur édités par EA, comme Apex Legends ou EA SPORTS FC. Quoi qu'il en soit, nous devrions avoir les premiers tests à grande ampleur au début de l'année 2025, et peut-être de nouvelles informations pour le nouveau Battlefield à ce moment
.
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