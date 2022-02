Battlefield 2042 : Le PDG d'EA affirme qu'il deviendra un grand jeu sur le long terme

PC Édition Standard → 32,29 € au lieu de 59,99 €, soit 46 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Avec une très forte baisse d'audience, soit 100 000 joueurs connectés en simultané au lancement contre 13 000 au début du mois de janvier,. D'ailleurs, le jeu est dans une telle impasse que certaines rumeurs laissent penser que Battlefield 2042 pourrait devenir free-to-play , et que la première saison est repoussée de plusieurs mois Pour autant, à travers un récent bilan, le PDG d'EA, Andrew Wilson, s'est récemment exprimé à ce sujet. Il a ainsi assuré aux investisseurs que. Selon les propos reportés par VGC , Andrew Wilson a déclaré que « Battlefield 2042 a toujours été un jeu ambitieux et nos équipes ont été poussées à innover dans plusieurs domaines, notamment les parties à grande échelle et celles à 128 joueurs, de nouveaux modes, un nouveau gameplay plus dynamique, et plus encore ».Il est ensuite revenu sur les difficultés éprouvées à cause de la pandémie de COVID-19 et sur les erreurs commises, avant de dire : « Nous sommes déterminés à réaliser le plein potentiel de ce jeu et entièrement dévoués à nos fans de Battlefield. Nous avons déjà mis en place une série de mises à jour majeures du jeu et d'autres sont à venir. Les joueurs peuvent s'attendre à ce que des mises à jour significatives se poursuivent dans les semaines à venir et nous déplaçons la première saison de contenu au début de l'été alors que nous travaillons en étroite collaboration avec notre communauté pour faire évoluer et améliorer l'expérience de base de Battlefield 2042 ».en affirmant « Je crois que nous allons le [jeu] voir très bien fonctionner au fil du temps ».