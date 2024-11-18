Battlefield : Une fonctionnalité absente dans l'opus 2042 de retour dans le prochain jeu ?

Alors que le prochain opus de la saga reste très discret, une rumeur révèle que le leaning pourrait réintégrer le gameplay du successeur de Battlefield 2042.
Introduite dans Battlefield 4, la mécanique du leaning
était devenue incontournable dans les jeux de la série Battlefield. Également appelé mécanisme d'appui, celui-ci permet aux joueurs à couvert de tirer sur les ennemis tout en limitant l'exposition
. Le leaning permet également de réduire les dégâts reçus en cas de tir de riposte. Si elle a connu des déclinaisons et des modifications au fil de son histoire, cette fonctionnalité a été supprimée dans Battlefield 2042
. Mais elle pourrait revenir très prochainement.
Des combats plus réalistes, une théorie envisagée dans le prochain jeu Battlefield
Dans un message partagé sur Bluesky, le journaliste d'Insider Gaming Tom Henderson a partagé une rumeur concernant le prochain opus de la saga Battlefield. Selon ses sources, le leaning pourrait faire partie à nouveau du gameplay du jeu.
Si les réseaux sociaux se sont empressés de relayer cette information, des joueurs ont partagé leur mécontentement vis-à-vis de la nouvelle.
Leaning is back in the next Battlefield.
— tomhenderson.bsky.social (@tomhenderson.bsky.social) 15 novembre 2024 à 22:28
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Pour beaucoup d'entre eux, le retour du leaning est un problème mineur et que d'autres éléments plus importants devraient être corrigés. Mais pour une partie de la communauté, l'ajout de cette mécanique de jeu rendrait les affrontements plus réalistes et offrirait de nouvelles possibilités pour les tireurs préférant se camoufler pour surprendre l'ennemi. Cependant, cette rumeur reste hypothétique sans confirmation de la part de DICE ou d'Electronic Arts.
Cependant, l'annonce du retour du leaning (ou de son absence dans le prochain jeu Battlefield) pourrait survenir dès l'année prochaine. En effet, Battlefield 2042 a reçu son ultime mise à jour de contenu saisonnier en mars 2024
. Les regards sont donc tournés vers ce nouveau jeu et sa potentielle présentation dans les mois à venir.
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