Battlefield 2042 : Une fenêtre de sortie confirmée pour la Saison 1

En effet, récemment, les développeurs et l'éditeur de Battlefield 2042 ont partagé le patch notes de la mise à jour 4.1, prévue pour ce jeudi 19 mai. À cette occasion, l'équipe Battlefield a donné quelques informations au sujet de la Saison 1. Ils écrivent : « La prochaine étape de notre programme de mise à jour est la Saison 1, dont la sortie est prévue début juin ». Ainsi, la Saison 1 de Battlefield 2042 devrait arriver dans seulement quelques semaines, au moment où nous écrivons ces lignes.



Malheureusement, les développeurs de Battlefield 2042 n'ont pas partagé de date de sortie précise et n'ont pas, non plus, donné plus de détails quant aux contenus apportés via cette première saison. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que de plus amples informations à ce sujet seront disponibles.



