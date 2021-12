Battlefield 2042 : Un skin Père Noël et un autre de cow-boy devraient arriver

Preview of the upcoming weekly mission rewards!



The #Battlefield2042 pre-season will last at least 8 weeks. pic.twitter.com/jRptlTrcD1 — Battlefield Bulletin (@BFBulletin) December 2, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

n'a pas reçu que des éloges positifs depuis sa sortie, bien au contraire. Malgré trois mises à jour déjà publiées, plusieurs problèmes persistent, d'autant plus que la dernière mise à jour en a ajouté quelques-uns, dont un particulièrement problématique avec la souris ...Cependant, une autre chose a interpellé la communauté :. Bien qu'ils aient très vite été retirés du jeu, certains joueurs ont pu les remarquer, et n'ont pas manqué d'exprimer leur doute quant à l'ajout de ces cosmétiques, les qualifiant de « skins Fortnite ». Parmi ces skins, nous retrouvons, par exemple, un skin du Père Noël, disponible pour le spécialiste Pyotr Boris Guskovsky, qui obtiendra donc une longue tunique rouge et blanche aux couleurs de Santa Claus. Un autre, moins hors sujet, est similaire à un cow-boy.Ce qui est reproché à DICE par les joueurs est le fait que le studio s'éloigne des codes de la franchise,. Nous ne savons pas quand ces skins seront finalement disponibles, mais nul doute que les joueurs ne se rueront pas dessus, même si, à première vue, ces skins se débloqueront via les défis quotidiens.Nous en saurons un peu plus dans les semaines à venir, mais DICE n'emprunte pas le meilleur chemin pour que la communauté se réconcilie avec