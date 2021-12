Battlefield 2042 : Un mode limité permettant de jouer à 64 joueurs sur PC et next-gen arrive

PC Édition Standard → 42,99 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 64,99 € au lieu de 79,99 €, soit 19 % de réduction. Édition Gold → 79,99 € au lieu de 99,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 95,39 € au lieu de 119,99 €, soit 21 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La sortie den'est pas la meilleure qu'ait eue à gérer DICE,, qui ont été légèrement corrigés avec les trois premières mises à jour. Les joueurs doivent encore s'attendre à d'autres correctifs dans les semaines à venir (au moins une mise à jour avant la fin de l'année), afin que l'expérience soit de bien meilleure qualité lors de l'arrivée de la saison 1, au début de l'année 2022.D'ailleurs, à ce sujet, DICE a révélé à nos confrères de GameSpot qu'une nouvelle carte sera intégrée à ce moment-là, sans surprise, nommée Exposure. Elle devrait porter la « conception de cartes à un tout nouveau niveau » et répondre aux exigences des joueurs, qui souhaitent des cartes plus concentrées sur l'infanterie et moins sur les véhicules. De nouvelles armes et des spécialistes sont également à attendre.Toutefois,et, surprise, permettra de jouer des parties avec 64 joueurs PC, PS5 et Xbox Series, chose qui était pour le moment impossible, puisque ces plateformes, plus puissantes, accueillent actuellement des parties à 128 joueurs. Les développeurs semblent vouloir faire marche arrière en donnant la possibilité, à celles et ceux qui le souhaitent, de prendre part à une partie « normale ». Nous en saurons un peu plus à ce sujet dans les jours à venir, avant son déploiement.En attendant, nous rappelons queest disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :