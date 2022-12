Battlefield 2042 : Un aperçu des nouveautés à venir en 2023

Un premier aperçu des contenus à venir sur Battlefield 2042

[...] Ainsi, dans la Saison 5, nous nous inspirerons des jeux précédents pour étoffer le monde de 2042. La nouvelle carte de la Saison 5 sera un champ de bataille oublié qui a été aperçu pour la dernière fois dans Battlefield 4. En 2042, la nature a repris ses droits dans cette zone. Elle encouragera à la fois les combats de véhicules et d'infanterie. Le travail d'équipe sera donc la clé de la victoire [...]

PC Édition Standard → 32,69 € au lieu de 59,99 €, soit 46 % de réduction.

Xbox Édition Cross gen Standard → 67,99 € au lieu de 79,99 €, soit 15 % de réduction. Édition Cross gen Gold → 76,99 € au lieu de 99,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Cross gen Ultimate → 91,99 € au lieu de 119,99 €, soit 23 % de réduction.



Alors que la Saison 3 « Crescendo » est arrivée suril y a peu de temps, au moment où nous écrivons ces lignes, EA et DICE travaillent déjà sur les prochaines mises à jour. D'ailleurs, le studio de développement et l'éditeur en charge du soft ont, récemment, apportéDans un article publié sur le site officiel, EA a dévoilé. Ainsi, nous apprenons que, qui sera disponible en décembre, nous permettra de découvrir. Celui-ci proposera « des drapeaux de QG plus proches de l'action, un espace de jeu plus serré, une visibilité, des abris et des lignes de mire améliorés et de meilleurs passages entre les drapeaux pour que les attaques et les défenses soient plus concentrées autour d'eux ».Au début de l'année 2023, les développeurs ont prévu de déployerqui introduira le. Sans oublier, la: « Tous nos Spécialises existants auront des rôles définis avec des gadgets et de l'équipement adaptés à leurs besoins sur le champ de bataille ». À ce sujet, remarquons qu'avec la, un(le dernier) sera ajouté. Celui-ci rejoindra la classe Éclaireur.D'ailleurs, la, marquant la fin de l'Année 1, devrait être disponible. Cette nouvelle saison apportera, bien évidemment, son lot de: un Spécialiste, un Passe de Combat, une nouvelle carte « plus petite et linéaire », du matériel et bien d'autres éléments.Finalement, DICE et EA ont confirmé que. Le studio de développement et éditeur ont précisé que la Saison 5 ajoutera, entre autres, une nouvelle carte de jeu :Pour rappel, Battlefield 2042 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :