Battlefield 2042 présente sa mise à jour 3.2 avec le retour des classes

Aperçu des nouveautés à venir sur Battlefield 2042 avec la mise à jour 3.2

🪖 The Return to the Class System

🗺 Breakaway map rework

🔫 New Vault weapons

🪛 Thermal Scopes

🚘 APS & Below Radar for vehicles



Comme vous le savez probablement déjà,doit, très prochainement, accueillir. Celle-ci signera leet apportera. À ce sujet,, dans un article récemment publié sur le site officiel.Comme dit précédemment, les développeurs deont décidé de, qui doit arriver entre le 30 janvier et le 5 février. Aucune date de sortie n'a été précisée, à l'heure actuelle.Ainsi,. Par exemple, Dozer, Mackay, Sundance et Zain feront partie de la classe « Assaut ». À l'inverse, Angel, Falck et Irish seront dans celle intitulée « Soutien ». Casper, Paik et Rao appartiendront à « Éclaireur ».. En tant que « Soutien », nous aurons ainsi un Défibrillateur en tant qu'équipement de classe. Les Ingénieurs seront équipés d'un outil de réparation.Par ailleurs,, qui a pour but de créer une « synergie entre les classes et des types d'armes spécifiques ». Ainsi, les joueurs et les joueuses qui auront choisi une catégorie d'arme en lien avec leur classe obtiendront de. EA et DICE ont, d'ailleurs, donné quelques exemples : en sélectionnant Assaut et une arme de type fusil d'assaut, nous aurons le droit à trois chargeurs supplémentaires. En choisissant Soutien et un pistolet mitrailleur, le bonus est le suivant : « vous dégainez plus rapidement ».En outre, ledit patch ajoutera de: M39 EMR, MTAR-21, PP-2000. Sans oublier, le(en anglais) et les viseurs thermiques, entre autres.Pour rappel,est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.