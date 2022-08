Battlefield 2042 : MàJ 1.2 du 2 août, tous les détails

Mise à jour 1.2 de Battlefield 2042 Contenu et améliorations Kaléidoscope - Amélioration de la carte Plus tôt cette année, nous avons discuté avec vous à propos du design des cartes lors de notre initiative Commentaires Battlefield - Cartes. Grâce à vos retours, nous avons identifié plusieurs éléments majeurs de nos cartes de base qui pouvaient être améliorés. Cela allait des abris en passant par l'intensité de l'action, les lignes de mire, l'agencement des routes et les déplacements. Par conséquent, nous avons retravaillé nos cartes de lancement pour que leur gameplay soit à la hauteur de nos nouveaux standards de qualité.



Il faut du temps pour retravailler les cartes. Kaléidoscope est la première carte pour laquelle nous avons terminé ce processus. Vous pouvez jouer à sa version améliorée avec cette mise à jour.



Qu'est-ce qui a changé ?



Nous avons revu l'espace de jeu pour ajouter plus d'abris, créer de nouvelles positions de drapeaux et améliorer le flux de capture sur toute la carte.



Les abris se présentent sous la forme de nouveaux éléments de décor, mais aussi de relief sur le terrain, qui occultent les lignes de mire et facilitent les déplacements de l'infanterie. Plus important encore, ces nouveaux éléments apportent plus de destruction tactique, permettant à la carte d'évoluer pendant toute la durée de la manche et de proposer de nouvelles options aux assaillants et aux défenseurs lorsqu'ils jouent dans des zones clés.



De plus, nous avons ajouté de nouvelles zones sur la carte, comme une base d'opérations avancée dans le parc et un second poste de commandement près de la tour. Le centre informatique a également été retouché pour contenir plus d'abris. Par ailleurs, certaines zones évoquent davantage la guerre, ce qui instaure une ambiance plus cohérente avec l'univers de 2042.



Nous espérons que vous apprécierez le nouveau gameplay de cette carte et avons hâte de recueillir vos commentaires après l'avoir essayée. Pour rappel, la prochaine carte sera Renouveau. Le travail est toujours en cours et la version révisée sera disponible pendant la Saison 2.



Spécialistes - Mises à jour du style et du ton Avec cette mise à jour, nous révisons la direction artistique pour que les Spécialistes répondent à vos attentes en matière de style et de ton dans le monde de 2042. Vous constaterez que les modèles de personnages ont été mis à jour pour mieux refléter les situations intenses qu'ils ont connues.



Voici plusieurs exemples de modèles mis à jour. Nous serions ravis de connaître votre avis sur le nouveau look des Spécialistes une fois que vous les aurez vus en jeu.

Profil de joueur Vos commentaires nous ont fait comprendre que vous vouliez pouvoir consulter vos performances et stats en jeu. Cette fonctionnalité apparaîtra avec la mise à jour 1.2 via l'introduction du profil de joueur.



Votre profil affichera votre progression en jeu actuelle et vos stats de performances depuis le lancement. Consultez les informations telles que votre rang actuel, l'EXP requise pour accéder au rang suivant et les éléments à débloquer associés, vos meilleures Maîtrises et les éléments que vous êtes le sur le point de débloquer.



Sur l'écran Statistiques, vous pouvez consulter des informations telles que votre ratio É/M, vos éliminations, vos morts, vos assistances, vos réanimations, votre précision, vos tirs et bien plus.



Nous avons hâte que vous découvriez vos statistiques lorsque vous consulterez votre profil. Bien entendu, n'hésitez pas à nous envoyer des captures d'écran de vos super ratios É/M.

Modifications Général Résolution d'un problème avec l'aide à la visée qui altérait le suivi automatique des cibles en mouvement.

Un menu de défilement a été ajouté lors de l'affichage des accessoires d'arme.

Les pieds du personnage ne s'enfoncent plus dans le sol lors de l'aperçu des skins en pleine partie.

Le texte qui signale la catégorie Ranger est plus clair dans le menu Collection.

Le bouton Masquer l'IU du menu du Passe de combat ne masque plus les arrière-plans de fiche de jeu ou les plaques. Battlefield Portal Ruée : des relais spécifiques à chaque époque ont été ajoutés sur toutes les cartes. La version Bad Company 2 de ces relais a également reçu des améliorations visuelles.

Résolution d'un problème qui faisait que les soldats IA qui conduisaient des chars ne se déplaçaient pas sur la carte El Alamein : aérodrome de l'Axe. Modificateurs Dozer ne régénère plus les dégâts explosifs même lorsque la régénération de santé du soldat est activée.

Le modificateur de délai de demande de véhicule affecte désormais la fenêtre de temps entre le moment où un véhicule est détruit et celui où il devient disponible pour une nouvelle utilisation.

La tablette de demande indique correctement les véhicules indisponibles lorsque la limite est atteinte.

Les soldats IA peuvent piloter des avions. Supériorité de véhicule respecte désormais le modificateur de multiplicateur de tickets.

La barre de progression des tickets de Supériorité de véhicule s'affiche désormais en fonction des tickets maximums restants.

Un nouveau modificateur distinct a été ajouté pour l'activation des sièges passagers IA. Éditeur de règles Les quads placés sur la carte sont connectés aux blocs du ModBuilder.

Résolution d'un problème de téléportation avec l'éditeur de règles sur Exposition.

Le bloc Égal de l'éditeur de règles prend en charge le type de point de capture.

Les points de capture désactivés n'ont plus d'impact sur le jeu, comme la perte de tickets constante.

La téléportation fonctionne correctement dans les modes Supériorité de véhicule.

Ajout de nouveaux blocs d'éditeur de règles. ObtenirIDÉquipePropriétairePrécédent ObtenirIDÉquipeProgressionPropriétaire ObtenirIDÉquipePropriétaireActuel ObtenirProgressionCapture LorsquePointDeCaptureCapturé PendantCapturePointDeCapture LorsquePointDeCapturePerdu

Gadgets Le ramassage rapide de plusieurs sacs de munitions devrait être correctement enregistré.

Un statut incorrect ne s'affiche plus lorsque vous utilisez des projectiles à verrouillage instantané comme la grenade antiblindage de Sundance.

Résolution d'un problème qui faisait que vous pouviez utiliser deux plaques pare-balle IBA consécutives après avoir placé la tourelle automatique SG-36 de Boris ou la protection déployable DCS d'Irish. Mine antichar La poignée de la mine antichar ne flotte plus lorsqu'elle est tenue et que vous passez au NTW-50. C5 Le C5 ne se fixe plus sur le MV38 Condor lorsqu'il est lancé depuis le siège passager. Balise de déploiement La jauge de santé et l'icône de la balise de déploiement ne devraient plus être masquées par le relief. Outil de réparation Le délai de recharge de l'outil de réparation se lance immédiatement lorsque vous arrêtez une réparation.

Il n'y a plus de délai incorrect avant le début de la surchauffe. Lance-grenades fumigène Le lance-grenades fumigène affiche désormais la bonne catégorie dans le Passe de combat. Hazard Zone Il est désormais possible qu'un puissant char IA apparaisse, protégeant un nombre important de lecteurs de données. Il est indiqué sur la carte. Si jamais vous voulez essayer d'obtenir le jackpot...

Les icônes dans l'environnement ont été ajustées pour qu'il soit plus facile de lire le nombre de lecteurs de données à chaque endroit.

Vous pouvez récupérer des gadgets sur les joueurs et les soldats IA.

Résolution d'un problème qui empêchait l'appel de Ranger et de véhicule après avoir ramassé le terminal de liaison. Soldat Le déploiement automatique du parachute ne devrait plus être déclenché trop tard ou causer des dégâts de chute.

La caméra ne passe plus en transition entre la vue subjective et la 3e personne lors d'une attaque au corps-à-corps.

Parfois, les personnages ne lâchaient pas leur arme lorsqu'ils mouraient à bord d'un véhicule. Ce problème est résolu.

Modification des zones où les dégâts explosifs touchaient les personnages pourtant hors de portée.

Correction d'un problème qui faisait que les attaques au corps-à-corps pouvaient causer des problèmes physiques sur des zones de transition, comme les pentes.

Correction d'un bug de réanimation qui ne s'annulait pas en cas d'attaque au corps-à-corps.

Les modèles de personnages ne se mélangent plus lors des animations au corps-à-corps.

Correction des animations à terre qui n'étaient pas jouées correctement si vous mouriez avant que d'autres joueurs apparaissent.

Correction d'un problème de réanimation d'allié impossible à l'intérieur de l'ascenseur sur Renouveau.

Ajout d'animations de haute qualité pour les soldats derrière des obstacles en caméra d'élimination.

Lorsque vous apparaissez sur un personnage en position allongée, vous vous mettez automatiquement en posture allongée.

La position allongée sur des pentes raides a été améliorée. Cela devrait éviter des dispersions incorrectes lors du tir.

Vous pouvez vous allonger pendant que vous marchez en arrière.

Les modèles des personnages passaient parfois à travers les murs en position allongée, ce qui leur permettait de subir des dégâts. Ce problème ne se produira plus.

Les escaliers ou les pentes ne devraient plus lancer d'animation de franchissement.

Vous ne devriez plus voir d'animation saccadée lors du démarrage d'une glissade.

Amélioration de l'apparition des modèles des personnages et des véhicules lorsqu'ils apparaissent dans votre champ de vision alors qu'ils étaient dissimulés.

Correction du fait que la touche avant devait être maintenue un court instant pour monter à l'échelle.

Les sauts ne devraient plus être interrompus directement après avoir franchi un obstacle.

Résolution d'un problème qui empêchait de glisser juste après avoir monté à une échelle.

Le saut lors d'une glissade devrait se déclencher correctement. Spécialistes



Paik



Nous avons estimé que le scanner EMG-X de Paik n'était pas toujours utile en tant qu'outil offensif, car il révélait sa présence et la rendait donc vulnérable. Nous avons donc retiré cet effet de repérage sur elle et légèrement augmenté la durée de repérage des ennemis scannés, afin de le rendre plus utile. Augmentation de la durée de repérage avec le scanner EMG-X (0,5 -> 0,85 s).

Paik n'est plus repérée lors de l'utilisation du scanner EMG-X. Rao L'effet de piratage de Rao ne devrait plus perdurer lorsqu'il est assis sur le siège passager d'un véhicule.

L'animation de piratage de Rao ne devrait plus planter.

Le piratage de Rao traverse correctement certains objets. Sundance Correction de divergences avec les icônes des grenades de Sundance.

L'audio de la wingsuit de Sundance devrait s'arrêter lorsque vous montez dans un véhicule.

Vous devriez pouvoir faire des éliminations au corps-à-corps lorsque vous êtes dans les buissons. Ange La caisse d'équipement d'Angel ne devrait plus bloquer les échelles. Casper Le drone de reconnaissance OV-P est toujours détruit lorsqu'il est touché par des véhicules aériens. Dozer La frappe avec le bouclier SOB-8 de Dozer devrait toujours suivre l'ennemi.

La caméra ne devrait plus passer à travers les structures lorsque vous attaquez avec le bouclier SOB-8 de Dozer. Irish Les caisses de munitions et les caisses médicales ne peuvent plus passer à travers la protection déployable DCS d'Irish. Lis Résolution d'un problème qui faisait que toucher l'arrière d'un char T-90 avec le G-84 TGM de Lis n'infligeait que 1 % des dégâts.

Résolution d'un problème avec l'ATH des véhicules aériens qui disparaissait lorsque vous tiriez et rechargiez avec le G-84 TGM depuis un siège passager.

La caméra des missiles du G-84 TGM affiche correctement la tempête de sable sur Sablier.

Les animations de Lis ne devraient plus passer à travers des éléments en fin de manche.

Réduction de la luminosité de l'attribut Traqueuse de blindage de Lis. ATH/IU Ajout de l'option Opacité icônes visée. Cette nouvelle fonctionnalité permet d'ajuster l'opacité des icônes en fonction de la distance par rapport au centre de l'écran. Les icônes au centre de l'écran seront plus transparentes, tandis que les icônes sur les bords de l'écran seront plus opaques. Cette fonctionnalité a pour but d'empêcher les icônes de gêner la visibilité lorsque vous visez des cibles. Cet effet est actif en permanence et est plus prononcé lors du zoom (forte transparence lorsque l'icône est au centre). L'opacité des icônes des joueurs ennemis n'est pas affectée par cette fonctionnalité.

Ajout d'options pour personnaliser la zone de l'écran où l'opacité est affectée, mais aussi la transparence dans la zone périphérique ou au centre de l'écran lors du zoom/sans le zoom. Cette option se trouve dans AFFICHAGE > ATH - ICÔNES.

Ajout d'une nouvelle option d'ATH nommée "Positionnement horizontal (ATH)", qui permet d'ajuster la distance des éléments de l'ATH par rapport aux bords gauche et droite de l'écran. Si ce paramètre est réglé sur 0, les éléments comme la minicarte et l'inventaire seront sur les bords de l'écran. S'il est réglé sur 100, ces éléments seront proches du centre de l'écran. Cette option se trouve dans AFFICHAGE > ATH - GÉNÉRAL.

Amélioration de la lisibilité de l'icône d'avertissement de grenade à proximité. Des ajustements ont été apportés à l'animation, la taille et l'opacité afin qu'il soit plus facile de voir l'avertissement lorsque la grenade n'est pas dans le champ de vision.

La barre de santé, les icônes et les noms devraient toujours être visibles sur les véhicules non occupés et les véhicules alliés.

Correction de la distance qui n'était pas visible avec les icônes des signaux de position, de danger et d'objectif lorsqu'elles étaient sur le bord de l'écran Véhicules Ajustement de la transparence du rotor d'hélicoptère en vue subjective pour réduire les risques de photosensibilité.

Les compteurs de munitions et le temps de rechargement réels sont bien synchronisés pour les nacelles des véhicules.

Résolution d'un problème qui empêchait le MV38 Condor de décoller en mode vol.

Correction du chronomètre de rechargement des missiles qui restait à l'écran après le changement d'arme.

L'étincelle des miniguns s'adapte en fonction de la luminosité pour ne pas gêner votre vision dans les environnements peu lumineux.

Ajout d'un effet d'éjection de douille pour le minigun 20 mm du MD540 Nightbird.

Ajout d'un effet d'éjection de douille pour les armes antiaériennes 25 mm des véhicules aériens.

Les dégâts de collision ont été revus pour les véhicules aériens légers contre les véhicules aériens lourds. Cela ne signifie pas que les véhicules sont immédiatement détruits en entrant en collision, mais ils subiront plus de dégâts qu'avant. Nacelle - Canon aérien 50 mm (Condor/Hind)



Le MV-38 Condor et le Mi-240 Super Hind étaient encore trop puissants contre l'infanterie. Nous avons ajusté leur canon de 50 mm pour limiter leur impact sur l'infanterie et mettre davantage l'accent sur le fait qu'il s'agit d'hélicoptères de transport. Réduction du nombre de munitions (12 -> 8)

Réduction du rayon d'explosion (5 m -> 3,5 m)

Augmentation du temps de ravitaillement (3,5 s -> 6 s) EBAA Wildcat



Nous avons ajusté les capacités antiaériennes de l'EBAA WILDCAT pour qu'il soit plus efficace contre les véhicules aériens. Missiles antiaériens : augmentation des dégâts (130 -> 210) Il faut désormais 2 missiles pour détruire le Nightbird et les avions de chasse. Quant aux hélicoptères, ils se retrouveront avec une santé critique.

Augmentation de la distance de verrouillage des missiles antiaériens (400 m -> 600 m)

Retrait des dégâts minimums des doubles canons antiaériens de 30 mm. Désormais, ils infligent la même quantité de dégâts quelle que soit la distance.

Les doubles canons antiaériens 30 mm infligent un peu plus de dégâts contre les chasseurs et tous les hélicoptères. RAH-68 Huron / YG-99 Hannibal



Nous estimons que les nacelles de canon 30 mm des hélicoptères furtifs étaient trop puissantes contre l'infanterie, car elles pouvaient tirer pendant une durée prolongée sans que les soldats puissent riposter. Nous avons donc augmenté la vitesse de surchauffe de ces canons pour limiter leur impact sur l'infanterie. Augmentation de la surchauffe des nacelles de canon 30 mm du RAH-68 Huron et du YG-99 Hannibal.

Les mauvaises assignations de touches ne s'affichent plus dans l'emplacement d'équipement du siège tireur du RAH-68 Huron et du YG-99 Hannibal.

Ajustement de la position d'entrée du YG-99 Hannibal et du RAH-68 Huron. Armes Résolution d'un problème qui faisait que les fusils à pompe infligeaient des dégâts jusqu'à 300 m. Maintenant, ils n'infligent plus de dégâts au-delà de 200 m. Vous aurez moins le sentiment d'être en danger si des ennemis vous tirent dessus à distance au fusil à pompe. Si vous tirez au fusil à pompe, vous n'aurez plus l'impression erronée que vous pouvez éliminer des ennemis de loin.

Le lance-grenades incendiaire n'élimine plus les ennemis en un tir.

Réduction du flou périphérique autour des lunettes des armes lorsque vous zoomez pour améliorer la visibilité générale.

Le canon du M5A3 n'est plus visible à travers certaines lunettes.

La lunette BKS ne traverse plus la caméra avec le NTW-50.

Le canon du Ghostmaker R10 n'est plus visible à travers certaines lunettes.

Un certain nombre de lunettes ont été mises à jour pour une visibilité plus élargie lors de l'utilisation du viseur.

Modification des effets d'éjection des douilles pour qu'elles ne soient pas visibles lorsque vous visez avec lunette PSO-1.

Résolution d'un problème qui cassait les modèles des lunettes BKS 8X et SDB 10X lorsque certains modules étaient équipés.

Ajout du label "Gestion de système de visée" pour la lunette Target 8T 1,25-4,5X.

L'icône du chargeur de chevrotine par défaut a désormais la bonne taille.

Le viseur point rouge par défaut du MP28 a désormais la bonne icône.

Correction d'un problème qui affichait des visuels incorrects à travers les lunettes avec certaines skins. BSV-M Le mode automatique du BSV-M n'offre plus de compensation de recul et a à la place une pénalité de dispersion de 15 %.

Ajustement de la perte de puissance des munitions grande puissance du BSV-M, pour qu'elle commence à 50 m au lieu de 100 m.

Correction du recul du BSV-M qui n'était pas réduit lors de l'utilisation du bipied.

Correction de la taille du chargeur du BSV-M sur l'ATH qui ne correspondait pas à celui équipé. K30 Réduction des dégâts des balles subsoniques, réglementaires et puissantes du K30. Subsoniques, 0-10 m - 22 dég. -> 18 dég. Subsoniques, 30-40 m - 18 dég. -> 15 dég. Réglementaires, 0-10 m - 22 dég. -> 18 dég. Grande puissance, 0-10 m - 22 dég. -> 18 dég.

M5A1 Réduction des dégâts du M5A3 au combat rapproché. 0-20 m - 22 dég. -> 18 dég.

MP9 Réduction des dégâts du MP9 au combat rapproché. 0-5 m - 28 dég. -> 22 dég. 30-40 m - 22 dég. -> 18 dég.

Sous le canon Réduction de la taille du réticule de l'accessoire Masterkey.

Les personnages subissaient des dégâts de l'impact initial du lance-grenades 40 mm incendiaire, mais pas des flammes. Désormais, ils brûleront comme attendu.

Tirer avec module vous fait apparaître sur la minicarte.

Correction d'une animation erronée qui, parfois, se lançait lorsque vous utilisiez un module tout en étant dans le menu Plus.

Une icône du module s'affiche désormais lorsque vous visez avec le mode Lanceur/Masterkey.

Ajout du module par défaut au M5A3 dans Hazard Zone.

L'icône de mode de tir est désormais présente lorsque vous utilisez des modules.

L'assignation de mode de tir n'est plus présente lorsque vous utilisez des modules.

est sur le point d'accueillir une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit du patch 1.2 qui se rendra disponible, dès ce mardi 2 août, sur toutes les plateformes de jeu concernées. Cette mise à jour est plus que conséquente.En effet, grâce au patch 1.2, les développeurs de Battlefield 2042 apportent de nombreux correctifs et modifications d'équilibrage. De plus, les joueurs et les joueuses pourront profiter d'améliorations de qualité de vie et accéder à une page de profil indiquant leurs performances, leur progression et différentes statistiques. Par ailleurs, grâce à cette mise à jour, nous pourrons découvrir le rework de la carte Kaléidoscope ainsi que la première modification de style et de ton pour les Spécialistes.Pour rappel, Battlefield 2042 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.