Battlefield 2042 : Les nouveautés apportées par la mise à jour #2.1

Aperçu de la mise à jour #2.1 de Battlefield 2042

Sorti en novembre 2021,profite d'un suivi régulier de la part de ses développeurs, du studio DICE. Récemment, les joueurs et les joueuses ont notamment pu découvrir la Saison 2: Maître d'armes, disponible depuis le mois d'août de cette année. Mais, ce n'est pas tout.En ce mardi 27 septembre 2022,Il s'agit duqui apporte plusieurs nouveautés, quelques changements et de nombreux correctifs. Tout d'abord, cette nouvelle mise à jour introduit: sur celle-ci, certains POI ont été modifiés, voire supprimés, afin de réduire le temps de traversée d'un objectif à un autre. De plus, les joueurs et les joueuses peuvent désormais parcourir des distances en utilisant: le Polaris RZR. Sans oublier, de: P90, GOL Sniper Magnum et M1911.Finalement, sachez qu'au cours du mois d'octobre, DICE et EA ont prévu, autour du personnage nommé « le Liquidateur ». À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore à quelle date cet événement sera disponible, mais nous vous tiendrons, bien évidemment, au courant.Le patch notes complet de cette nouvelle mise à jour étant assez conséquent, nous vous invitons à le découvrir sur le site officiel

Battlefield 2042 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :

PC Édition Standard → 39,44 € au lieu de 59,99 €, soit 34 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 67,99 € au lieu de 79,99 €, soit 15 % de réduction. Édition Gold → 76,99 € au lieu de 99,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Ultimate → 91,99 € au lieu de 119,99 €, soit 23 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.