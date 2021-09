Battlefield 2042 : Le système de progression détaillé

Ruban d'objectif : jouez l'objectif.

: jouez l'objectif. Ruban d'équipier : soutenez vos coéquipiers par le biais de réanimations et d'assistances diverses.

: soutenez vos coéquipiers par le biais de réanimations et d'assistances diverses. Ruban de logistique : soignez et ravitaillez d'autres joueurs et réparez des véhicules.

: soignez et ravitaillez d'autres joueurs et réparez des véhicules. Ruban de renseignements : repérez et perturbez des ennemis, en utilisant des IEM ou en détruisant des drones par exemple.

: repérez et perturbez des ennemis, en utilisant des IEM ou en détruisant des drones par exemple. Ruban de combat : éliminez des ennemis et détruisez des véhicules.

Comme dans tous les épisodes de la franchise, lorsque vous débarquerez sur le champ de bataille, vous n'aurez accès qu'à un arsenal limité, et tous les véhicules ou spécialistes ne seront pas débloqués.Pour que les joueurs maximisent le teamplay et ne s'entêtent pas à jouer de leur côté, en enchaînant les éliminations, mettant parfois la victoire de l'équipe en péril,. Des Rubans d'objectifs, notamment, seront disponibles, pour encourager les joueurs à se concentrer sur l'objectif :Pour ce qui est des niveaux, les développeurs expliquent qu'au lancement de, le niveau maximum sera 99. Chaque niveau franchi permet de récupérer des récompenses spéciales, et une fois atteint,. Aucune récompense n'est cependant prévue pour ces niveaux.Enfin, la maîtrise est toujours de la partie, laquelle octroie des récompenses, notamment des skins ou des lunettes pour les armes, en effectuant des petits défis. La fiche de jeu a également été introduite, afin de montrer aux autres joueurs sa progression par le biais d'une carte personnalisable, sur laquelle il est possible d'afficher des insignes, le niveau de jeu, un titre et une illustration.La sortie deest pour rappel programmée pour ce 19 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series le 22 octobre 2021. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà le précommander en faisant quelques économies grâce à notre partenaire