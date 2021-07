Battlefield 2042 : Le cross-play, comment fonctionne-t-il ?

Fonctionnement du cross-play dans Battlefield 2042

PC, PlayStation 5, Xbox Series pourront jouer ensemble

PlayStation 4 et Xbox One pourront jouer ensemble.

Depuis la révélation deet l'annonce du, fonctionnalité très attendue, de nombreux futurs joueurs se sont demandé comment il allait réellement fonctionner et si tout le monde pouvait jouer ensemble, quelle que soit leur plateforme. Malheureusement, cela ne sera pas vraiment le cas.Même si elle est toujours en cours de développement, la fonctionnalité devrait être intégrée dès le lancement du titre, en octobre prochain, et sera testée dès la phase alpha à la fin de l'été. Ainsi,, selon le modèle suivant :Ainsi, il sera impossible pour un joueur PC de rejoindre une partie avec des joueurs PS4/Xbox One, de même qu'un joueur PS5 ou Xbox Series ne pourra pas jouer avec un joueur PS4 ou Xbox One. Electronic Arts précise également qu'pour les utilisateurs qu'ils le souhaitent.En outre, les développeurs travaillent également sur d'autres fonctionnalités similaires, comme la cross-progression. Cela consiste à reprendre sa progression et retrouver tous les éléments débloqués et/ou achetés, même si vous jouez sur une autre plateforme. Pour exemple, si vous débutez sur PS4, mais que vous décidez de passer sur PC par la suite, vous retrouverez toute votre progression et les cosmétiques que vous avez achetés.Grâce au, de nombreux joueurs pourraient se laisser tenter paralors qu'ils ne l'auraient peut-être pas fait sans, afin de jouer avec leurs amis sur d'autres plateformes. La licence Call of Duty est récemment passée par là, et cela semble avoir porté ses fruits.Pour rappel, Battlefield 2042 sera disponible le 22 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Vous pouvez, d'ores et déjà, l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire