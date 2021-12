Battlefield 2042 : La saison 1 pas avant le mois de mars ?

The #Battlefield2042 client includes weekly missions for 12 preseason weeks.



Season 1 seems to be scheduled for March 2022 (unless they've added a few weeks as "backup").



"Exposure" is probably the final name for the previously datamined "Ridge" map.



Happy Holidays! pic.twitter.com/FBuxapZvjl — temporyal (@temporyal) December 19, 2021

PC Édition Standard → 35,99 € au lieu de 59,99 €, soit 40 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 64,99 € au lieu de 79,99 €, soit 19 % de réduction. Édition Gold → 79,99 € au lieu de 99,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 95,39 € au lieu de 119,99 €, soit 21 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Nous savons, depuis quelques semaines déjà, que la saison 1 était programmée pour arriver « au début de l'année 2022 », sans toutefois avoir plus d'indications. Il semblerait, selon les dernières rumeurs, qu'il faille patienter tout un trimestre avant de voir le cycle post-lancement s'enclencher pour de bon. L'information n'est pas officielle, mais le dataminer temporyal donne quelques détails provenant des fichiers du jeu.Selon lui,, ce qui nous conduirait donc vers le mois de mars, avant l'arrivée de la saison 1. Il est toutefois possible qu'une partie de ces 12 semaines de pré-saison ne soit prévue que si un problème de dernière minute arrive et que DICE et EA doivent décaler le lancement de cette première saison.Nous en saurons un peu plus dans les semaines à venir. Une chose est sûre,, sauf énorme surprise... Pour rappel, cette saison 1 ne devrait ajouter qu'une seule carte, qui pourrait être « Exposure », une carte se situant au Canada. De nouvelles armes et divers autres petits ajouts, en plus de nombreuses corrections et quelques équilibrages, seront normalement de la partie.est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :