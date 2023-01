Battlefield 2042 : La mise à jour 3.1.2 est disponible

Aperçu de la mise à jour 3.1.2 de Battlefield 2042

Le revolver MK VI

Le fusil semi-automatique Gewehr 43

La variante sniper du Gewehr, Gewehr 43 ZF4

Le sniper M1 Garand

Le fusil Lee Enfield No. 4

La Sten

En ce mardi 17 janvier 2023,sur le titre de DICE et EA,. Il s'agit du patch 3.1.2, qui apporte principalement desmais aussi. Sans oublier, deAinsi, grâce à la mise à jour 3.1.2, les joueurs et les joueuses peuvent dès à présent découvrir et essayer de. En effet, les développeurs ont ajouté ces éléments :Par ailleurs, en ce qui concerne le mode Battlefield Portal, la carte « Spearhead » est désormais disponible. Celle-ci a d'ailleurs reçu un correctif car un problème apparaissait lors de la phase d'insertion au début d'une partie.À ce sujet, les développeurs ont profité de ce patch pour, notamment en lien avec les Spécialistes et les véhicules. Et: les dégâts de l'arme Rorsch MK-4 contre les véhicules ont été réduits, tandis que ceux du MCS-880 ont été améliorés « pour les scénarios à courte portée ».Notons également que le studio de développement en charge du titre a indiqué, dans un récent article disponible sur le site officiel, que. Celle-ci apportera des changements ainsi que le rework de la carte « Breakaway » et les Classes.Pour rappel, Battlefield 2042 est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Le titre figure, également, dans le Xbox Game Pass.