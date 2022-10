Battlefield 2042 : La mise à jour #2.2.0 est disponible

La mise à jour #2.2.0 est disponible

En ce jeudi 20 octobre, une toute nouvelle mise à jour a été déployée sur, développé par DICE et édité par Electronic Arts. Il s'agit du, qui est disponible en téléchargement sur toutes les plateformes de jeu concernées. Cette nouvelle mise à jour ajoutesur le titre.La mise à jour #2.2.0 introduit. Celle-ci a été retravaillée par les développeurs afin d'améliorer le gameplay et de réduire le temps de traversée. Dans ce sens, en Conquête, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir, entre autres,, positionné entre « Launch Site » et « Cryogenic Plant ». À ce sujet,ont été apportés à, notamment « Crawlerway », « Radar Station » et « Launch Pad », pour ne citer que ces exemples.Par ailleurs, ce patch ajoute lapour Battlefield Portal. Ainsi, celles et ceux qui possèdent la version premium du Passe de combat peuvent, désormais, sélectionner cette option lorsqu'ils choisissent d'être l'hôte d'un serveur. De plus, deont été introduites au jeu via cette mise à jour, soient : ACW-R, AKS-74u et MP412 REX.Finalement, les développeurs ont profité de cette mise à jour pour apporter de nombreux. Le patch notes complet étant assez conséquent, nous vous invitons à le découvrir sur le site officiel

