Battlefield 2042 : La carte de la saison 2 aurait fuité

Season 2 Map in #Battlefield2042:



🌎 Stranded (aka "Drained")



The map involves a "clash over Gatun Lake", which is an artificial lake in 🇵🇦 Panama (Middle America). No official images available.



⚠️ Speculation: The locks, the dam or a stranded ship could be points of interest.

Après une saison 1 plus ou moins réussie, qui a permis à de nombreux joueurs de se replonger dans le FPS après des débuts (très) difficiles,. Dans ce sens, du contenu majeur est attendu, notamment une carte, pour varier les champs de bataille, d'autant plus que parmi ceux présents, tous ne sont pas appréciés. La carte aurait, d'ailleurs, leaké.Le dataminer temporyal, assez réputé pour ses trouvailles sur BF 2042, a partagé une image sur Twitter, expliquant que. Celle-ci proposerait. Les deux images présentes sont réelles, puisqu'il n'existerait pour le moment aucun aperçu du rendu en jeu.Toujours selon temporyal, les écluses, les bateaux échoués et le barrage pourraient faire partie de la carte, notamment dans le but d'apporter plus de points d'intérêts et d'en faire une carte complète et agréable à jouer, bien que la communauté ne semble pas satisfaite de cette probable arrivée. Les joueurs souhaiteraient également découvrir plus d'une carte tous les trois mois.Espérons que le contenu qui accompagnera cette nouvelle carte soit plus important que lors de la saison 1, au risque de décevoir la communauté.