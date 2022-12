Battlefield 2042 : L'événement « Bataille de Nordvik » annoncé

L'événement « Bataille de Nordvik » de Battlefield 2042, dates et détails

Semaine 1 « Assaut sur Nordvik » → Du 20 au 27 décembre 2022.

Mode de jeu proposé : Conquête en assaut à 32 contre 32, « qui se concentre sur les combats terrestres effrénés ».

→ Du 20 au 27 décembre 2022. Semaine 2 « Défense de Nordvik » → Du 27 décembre 2022 au 3 janvier 2023. Mode de jeu proposé : Représailles, qui est une « version modifiée unique de Conquête à 16 contre 16, qui combine des éléments de Conquête, Percée et Ruée ».

→ Du 27 décembre 2022 au 3 janvier 2023. Semaine 3 « Libération de Nordvik » → Du 3 au 10 janvier 2023. Mode de jeu proposé : Percée chaotique à 128 joueurs.

→ Du 3 au 10 janvier 2023.

Semaine 1 Récompenses de jeu : Couvre-chef épique « Assaillant » pour Sundance → 5 Rubans. Skin d'arme épique « Révélation » pour MP9 → 12 Rubans. Tenue épique « Mort » pour Casper → 20 Rubans.

: Semaine 2 Récompenses de jeu : Couvre-chef épique « Bastion » pour Falck → 5 Rubans. Tenue rare « Maraudeur » pour Mackay → 12 Rubans. Tenue épique « Supervision » pour Irish → 20 Rubans.

: Semaine 3 Récompenses de jeu : Tenue rare « Surveillance » pour Angel → 5 Rubans. Skin d'arme épique « Feux de l'enfer » pour MCS-880 → 12 Rubans. Skin de véhicule épique « Thermobarique » → 20 Rubans.

:

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

EA et DICE ont, récemment, annoncé queva, prochainement, accueillir un. Il s'agit de, qui sera disponible dans quelques jours, au moment où nous écrivons ces lignes, et ce pendant une durée déterminée.À compter du, et jusqu'au, les joueurs et les joueuses pourront découvrir l'événement « Bataille de Nordvik » sur Battlefield 2042. Ainsi, pendant trois semaines, plusieurs modes de jeu seront proposés. D'ailleurs, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont dévoilé le calendrier pour cet événement.Évidemment, depourront être récupérées durant « Bataille de Nordvik », et ce en échangeant des Rubans (collectés en jouant). Là encore, EA et DICE ont partagé des détails.Finalement, notons que durant l'événement, quelquesdans la boutique, qui sera également agrémentée de packs payants.Pour rappel, Battlefield 2042 est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC.