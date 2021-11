Battlefield 2042 : Heure de sortie en France

À quelle heure sort Battlefield 2042 ?

PS4/PS5 → Minuit, le 19 novembre.

→ Minuit, le 19 novembre. Xbox One/Series → Minuit, le 19 novembre.

→ Minuit, le 19 novembre. PC (via Steam, Origin ou Epic Games Store) → 9h, le 19 novembre.

PC Édition Standard → 45,99 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 63,29 € au lieu de 79,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Gold → 79,49 € au lieu de 99,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Ultimate → 95,39 € au lieu de 119,99 €, soit 21 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après trois ans d'absence, la licencesigne son grand retour avecqui laisse de côté les Guerres historiques pour faire un petit bon dans le futur et nous proposer une guerre totale. Naturellement très attendu par la communauté, cet opus se veut plus grand et intense que les précédents, avec des cartes pouvant regrouper jusqu'à 128 joueurs (seulement sur PC et next-gen). De ce fait, de nombreux joueurs se demandentL'est très importante puisqu'il s'agit du moment à partir duquel il vous sera possible de lancer. Bien que certains studios proposent des heures de sorties simultanées, sans aucune distinction de la plateforme, EA et DICE ont fait le choix d'une. Ainsi, il sera possible d'y jouer dès minuit ce 19 novembre sur consoles, alors que les joueurs PC devront patienter jusqu'à 9h.En bref, voici les, selon la plateforme :L'autre très bonne nouvelle, notamment pour celles et ceux n'ayant pas une très bonne connexion, est qu'il est d'ores et déjà possible de prétélécharger. Encore mieux, si vous avez précommandé le jeu ou que vous faites partie des membres EA Play, vous y avez, dès maintenant, accès.arrivera le 19 novembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :