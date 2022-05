Battlefield 2042 : EA réaffirme son souhait de le suivre sur le long terme

Je pense qu’il nous reste encore du travail à faire et l’équipe s’engage à le faire pour la communauté, et au-delà. Une fois que nous arriverons à un stade où nous nous sentons au bien avec l’expérience de base, attendez-vous à ce que nous investissions au-delà de ce qu’est le jeu maintenant.

PC Édition Standard → 24,99 € au lieu de 59,99 €, soit 58 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 67,99 € au lieu de 79,99 €, soit 15 % de réduction. Édition Gold → 76,99 € au lieu de 99,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Ultimate → 91,99 € au lieu de 119,99 €, soit 23 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lors de la publication des résultats financiers de l'éditeur sur l'année fiscale écoulée, plusieurs informations ont été partagées, notamment au sujet Apex Legends , qui est bel et bien en train de devenir la licence phare d'Electronic Arts. Naturellement,. D'ailleurs, le nombre d'utilisateurs ne cesse de baisser, et une multitude a préféré retourner sur Battlefield V.Alors que la saison 1, qui apportera du contenu, n'est pas prévue avant la fin du mois de juin,. D'ailleurs, selon les propos d'Andrew Wilson, président de la société, les équipes ont une vision sur « le long terme », notamment parce que la licence tient une place importante au sein d'EA. Qui plus est, le studio compte réellement sur l'apport de Vince Zampella pour redresser la barre, lequel a, pour rappel, œuvré ces dernières années sur Apex Legends.Actuellement, les plans sont d'améliorer autant que possible l'expérience, en ajoutant également du contenu. Une fois que cela sera fait, nous devrions voir débarquer de nombreuses choses supplémentaires.Espérons que les équipes de développement arrivent à redorer l'image de ce Battlefield 2042, pour qu'il propose enfin une expérience digne de la franchise. La première saison, qui doit arriver durant cet été, sera déjà une étape importante.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :