Battlefield 2042 : EA explique les changements à la suite de la bêta

À moins d'un mois de l'arrivée desur PC et consoles, et quelques jours après la bêta ouverte, Electronic Arts partagé, via une publication sur son site officiel , les « leçons » tirées de la bêta. Le studio fait effectivement le point en indiquant quels changements sont à attendre lors de la sortie finale, en novembre.Par exemple, le nombre de chars sur la carte Orbital va être augmenté sur PC et next-gen, passant de 4 à 8. Les mouvements seront également revus, pour pouvoir sauter sur des objets en mouvements ou glisser plus rapidement d'un point à un autre. Les grenades, critiquées lors de la bêta puisque de nombreux joueurs se sont fait tuer sans savoir qu'une avait été jetée à proximité, seront dorénavant marquées lorsqu'elles sont lancées proches de vous. Enfin, parmi les sujets évoqués, qui ne sont qu'une partie des changements, les ascenseurs seront également corrigés, pour ne plus avoir une animation incorrecte des portes., notamment sur les icônes, pour celles des amies apparaissent, même derrière les murs, dans un rayon de 40 mètres. Enfin, si vous faites partie des joueurs qui se sont retrouvés dans des parties remplies de bots, cela ne devrait plus se reproduire. Bien que ces derniers soient utilisés, notamment pour les joueurs débutants ou combler les parties, leur nombre était anormalement élevé.arrivera, pour rappel, le 19 novembre 2021, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.