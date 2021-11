Battlefield 2042 : Comment y jouer en accès anticipé (early access) ?

Comment jouer à Battlefield 2042 en avance grâce à l'accès anticipé ?

PC Édition Standard → 45,99 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 64,99 € au lieu de 79,99 €, soit 19 % de réduction. Édition Gold → 79,99 € au lieu de 99,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 96,49 € au lieu de 119,99 €, soit 20 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Après trois ans d'absence,en cette fin d'année 2021. Cette fois-ci, exit les guerres historiques puisque nous sommes plongés en pleine guerre moderne, en 2042. À la suite des différentes présentations du titre ces derniers mois, mais aussi grâce à la bêta ouverte, nombreux sont les joueurs à souhaiter jouer, au plus vite, à. Sachez qu'il est possible de le faire, dès ce 11 novembre.Si vous aussi vous souhaitez faire partie des utilisateurs privilégiés qui ontentre leurs mains plus tôt, sachez que c'est possible. Vous avez trois solutions pour cela.La première, la plus simple, et de, qui coûte 3,99 euros par mois (0,99 euro si premier abonnement) ou 24,99 euros par an. Vous bénéficierez alors. Seulement, cet essai ne peut dépasser les dix heures. Une fois cette période dépassée, vous allez devoir attendre la sortie du titre pour en profiter pleinement.La deuxième option est sensiblement similaire, à la seule différence que vous n'avez aucune restriction de temps. Il faut pour cela être, disponible aussi bien sur PC et consoles. Le prix est toutefois plus élevé, puisque l'abonnement est de 14,99 euros par mois, ou 99,99 euros par an.La dernière, plus coûteuse, vous demandera d'être en possession d'. Vous aurez un accès complet au FPS dès ce 11 novembre également.arrivera le 19 novembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :